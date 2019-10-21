《每周華語－黃溢華》「脫歐」：英國面對重大的經濟地緣考驗！

《每周華語》上周六（１９日）英國３７年以來首次於周六進行辯論與投票。因為有附加議

案要求推遲「脫歐」且又得到通過，使本周才有機會審議英首相約翰遜的「脫歐」方案。本周四

（２４日），歐盟仍會審議新達成的「脫歐」方案，而約翰遜明言堅持「１０月３１日」為「死

線」：「硬脫歐」的機會依然存在。而本周英國步入極為重要的歷史時刻。



英國大導演：Ｄａｖｉｄ Ｌｅａｎ（１９０８－１９９１）執導甚多名片，奪獎無數。其

中，「Ｂｒｉｄｇｅ ｏｎ ｔｈｅ Ｒｉｖｅｒ Ｋｗａｉ」（１９５７）、

「Ｌａｗｒｅｎｃｅ ｏｆ Ａｒａｂｉａ（１９６２）」及「Ｄｏｃｔｏｒ Ｚｈｉｖａｇｏ

（１９６５）」均是經典中的經典。英國二次大戰之後，國力日弱，美元取代了英鎊的地位，而

１９５０╱１９６０年的十年，美國亦成功把英法兩國於中東埃及的最後據點也取而代之。英、

法、西德、荷蘭╱意大利傳統歐洲大國已不是美國的戰略對手。幸好英國於海外的收益巨大，且

仍人材濟濟，面對國內巨大社福需求╱罷工壓力及全新冷戰格局，Ｄａｖｉｄ Ｌｅａｎ等導演

仍可製作全球賣座的影片，反映英國１９５０╱１９７０年代仍不乏創作力。當然《００７》占

士邦系列乃英國文化國寶之一，今天仍是全球資產的搵銀保證。Ｄａｖｉｄ Ｌｅａｎ的作品，

反映英國二戰於亞洲、中東及國際世局的巨大變化。



１９９７年香港回歸祖國，英國於亞洲的直接影響力進一步削弱、「Ｂｅａｔｉｎｇ

Ｒｅｔｒｅａｔ」（「鳴金收兵典禮」）乃英國１６世紀已有的傳統軍事軍樂，１９９７年前在

香港有正式公開表演，今天即使再有此一演奏亦不是那一回事，因為香港已是中國的特區。筆者

偶見１９８８年「鳴金收兵典禮」演出的紀念冊，這已是歷史事情，但自身亦衍生為今天的香港

文化經歷的部分。英國１０月底很大機會面對「硬脫歐」的困境，即使有突然的安排推遲，相信

英國面對自二戰之後，最大的經濟地緣危機考驗。英國近７０多、８０年，入歐盟，不入歐元區

，與美國特別「友好」及１９８０年代成功迫使蘇俄放棄冷戰，都維持於歐洲及全球有一定的角

色及影響力。即使聯合國不授權，英國也出兵配合美國攻打伊拉克。１９８０年代，堅決派出軍

艦迎戰阿根廷，拿回福克群島：使世人相信英國仍有餘威，可維持國際影響力，擁有不錯的軍力

。



Ａｎｄｒｅｗ Ｌｌｏｙｄ Ｗｅｂｂｅｒ的「Ｔｈｅ Ｐｈａｎｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ

Ｏｐｅｒａ」（「歌聲魅影」），男女主角的聲藝功力及創作者自原著小說衍生的創意，爭取全

球不少掌聲，亦為英國賺取大量外匯。英國不少歌星、樂隊、明星甚而英超，都使英國在國力日

弱之下，維持很多成功的「品牌」。英國金融市場，１９７０╱２０１０年的４０年甚為成功，

可惜２００８╱２０１０年開始，英國的金融市場不斷收縮。例如「Ｌｉｂｏｒ」市場、金市也

不復當年勇。英國要賺取更多外匯及維持國力、影響力：「脫歐」也許是「兵行險著」，但必須

一試。不「脫歐」，英法德也可能未合得來，且近十多年，英國因為移民政策、恐襲危機，均花

了很多支出及到了應付不了的臨界點。不少移民歐盟的中東人等，最終都是到了英國。英國社福

及法律都比德法較為受移民接受。



「歌聲魅影」於２０１０年在上海公演，而２０１８年，又與內地單位合作推動歌劇，可見

足球也好、文化也好、歌劇也好，甚而英國名牌大學收生也好，英國仍有好的全球生意前景。但

移民政策一日不在自己上手控制，不「脫歐」，英國再多收入，也應付不了不斷增加的人口甚而

日漸失控的恐襲風險。



伊利沙伯一世擊敗了「無敵艦隊」，為大英帝國打下了擴大版圖的基礎。「Ｐｈａｎｔｏｍ

」歌劇男主角「Ｅｒｉｃ」帶了「Ｍａｓｋ」，而伊利沙伯一世一生不出嫁，有謂因而於面上塗

上「白色」（白鉛），代表嫁了給國家。不出四百年，英國的郵票廿四小時全球通用，今天已差

不多不用郵票。而英國面對巨大考驗，執政者及人民能否及時拿出擊敗「無敵艦隊」的勇氣，再

為英國重拾新生？又或英國人已四分五裂，未能再拾當年之勇？由歷史去決定。今年９月，不少

９０歲多的英國空降兵往荷蘭作軍事紀念（「Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｍａｒｋｅｔ

Ｇａｒｄｅｎ」），９０多歲也再空降，重演當年１９４４年的偉大空降軍事行動！可見英國老

一代的軍人，仍以英國為重。但面對２０１９年全新的局面，英女皇已無能為力，而目下英國年

輕一代及政客，才是決策者。英國「脫歐」，仍面對更多考驗，因而未來英國金融市場，將會極

為波動。年底前後，英國再大選也不足為奇。英國誰主浮沉，今天的「不肯定性」，有如

１９４０年與德國的空戰：最後只餘下極少「噴火」戰機，但仍險勝！



英國倫敦有很多的地標，其中「Ｌｏｎｄｏｎ Ｅｙｅ」摩天輪乃極聞名之一。英國到了最

重要的歷史時刻，有一千多年深沉政治智慧的英國人及其政經架構，在重要的時刻，應可發揮準

確重要的「眼界」，為英國找到光明穩定的前途。筆者對英國的中長期發展傾向樂觀，但短期看

，英國市場╱人心有波動便難免了。



２０１８年，英國「ＢＢＣ」播放了合共六集的電視系列：「Ｂｏｄｙｇｕａｒｄ」。內容

以英國反恐政策必須提升為主軸。男主角乃軍人，轉為內閣大臣的專責保鏣。內閣大臣力主盡快

強化反恐政策。劇情由中東「看不起眼」的女聖戰戰士帶出英國反恐力度依然不足夠。不幸英國

各大內閣，主要政策局均不配合且又各有權力所需之下，使大犯罪集團及恐襲組織合作！成功炸

死力主反恐的內閣大臣，英國即時全國陷入恐慌！此時男主角及時找到線索，最終得知真正主謀

人乃那一位「看不起眼」的聖戰女戰士：她精於製造精密的炸彈！反恐專家全都走漏眼了！！



倫敦首都有全球最大密度的「ＣＣＴＶ」等監控系統，反恐花費巨大。更重要是中東大量難

民及合法移民自歐盟十多國湧入英國！文化大不同，宗教大不同之下，英國「脫歐」有其道理；

而英國當年不加入「歐元」才可以於２００８年自由用「ＱＥ」因而「自救」：英國「脫歐」有

其前因後果。



無論英國再立即公投、再大選；「脫歐」只是持間的問題。北愛是一重要變數，但更為重要

的是英國能否維持目前的局面：蘇格蘭又會否最終獨立？本周北愛即使「讓步」，英國「１０月

３１日」成功「軟脫歐」，英短期仍有很多變數。英╱德法╱歐盟面對局變，亦說明全球面對很

多中長期不肯定性，各國不可獨善其身！歐洲不穩，中美也不易維持增長。

《資深市場人士 黃溢華》

