《鍾之日記》憧憬北水加持，小米美團走高

《鍾之日記》１０月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香江魚缸今日窄幅上落，市場關注本月尾美國議息結果，而英國「脫歐」方面或今日再交國

會投票，投資者表現謹慎。港股今早低開４點報２６７１５，其後維持窄幅上落。個別股份方面

，國壽（０２６２８）發盈喜刺激股價急升半成，全日支撐大市；而貿易戰緩和消息開始消化，

相關「風眼股」見回吐，創科（００６６９）及舜宇（０２３８２）分別低走逾２％，亦為兩大

跌幅最多藍籌。最終恆指收報２６７２５點升６點，主板成交６３７﹒４８億元減少逾１７％。



＊滬綜指中止四連跌＊



上周五（１８日）公布的中國第三季度ＧＤＰ增６％創季度歷史新低，引發滬深股市急跌，

儘管中國發布多項股票市場改革的消息，但今早對Ａ場利好不大，滬綜指盤中一度跌０﹒７％。

盤中傳出消息指，中證監對基金公司作出窗口指導，將限制債券基金審批，日後債基的審批流程

將會變慢，而普通權益基金的審批時長，傳聞刺激保險、銀行股強升，滬綜指收復跌勢，倒升

０﹒０５％，報２９３９﹒６２點，結束四連跌。深成指則升０﹒２１％。

人行今進行７天期逆回購操作，連續第二日進行逆回購，淨投放５００億元人民幣。另外，

最新ＬＰＲ報價，一年期品種報４﹒２％，５年期以上品種報４﹒８５％，均與上次持平。兩市

全日成交３７０１億元人民幣，按日成交減少１１％。



＊同股不同權股份可納入港股通，小米美團振奮走高＊



上交所及深交所在上周五收市後公布新修訂的滬深港通業務實施辦法，明確了港股中不同投

票權架構公司股票的首次納入條件，包括：上市時間超過「６個月＋２０個港股交易日」；達到

２００億元市值；考察半年期總成交額不低於６０億元；以及未因違反規定而遭港交所指責及制

裁。實施辦法將自下周一（２８日）起施行。

根據上述標準，目前在港股僅有的兩隻不同投票權架構公司，小米集團（０１８１０）及美

團點評（０３６９０）有望被納入港股通。

中信證券則指出，小米納入港股通後有一定的估值提升空間，有望迎來增量資金流入；同時

考慮到大家電放量提升公司收入水平，網際網路、金融、電商等改善公司盈利能力，公司全年業

績大概率能維持２０－３０％的成長。

摩根大通的報告指，此舉與早前的諮詢建議相符，相信這項變化將會受到投資者的歡迎，並

將幫助港交所吸引更多同類型的ＩＰＯ，並認為美團「染藍」的可能性增加。

不過，市場同時關注兩股獲納入港股通後，北水對騰訊（００７００）的熱愛可能被分薄，

甚至挑戰騰訊新經濟股股王地位。其中，美團今年來股價已累升逾１﹒２倍，相對騰訊即使進行

回購，股價年初至今僅升逾４％，表現乏善足陳。美團的市值已超越內地傳統科網巨頭百度，達

約７２０億美元，比百度的市值３６１﹒５億美元高近１倍。

吸納北水在望，小米、美團雙雙走高，分別收飆５％及４﹒３％。而騰訊則要捱沽，收跌

１﹒９％。



＊國壽盈喜坐火箭，中金忙吹奏＊



中國人壽發出盈喜，預期今年首三季的歸屬於公司股東淨利潤將按年增加１﹒８倍至２倍，

即增加約３５７﹒６４億至３９７﹒３８億元人民幣。公司指，預期首三季業績增長，主要由於

公司首三季度固定收益類資產投資收益持續增長，公開市場權益類資產投資收益大幅增長；以及

因執行政府《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公告》的政策，公司去年度應交企

業所得稅減少約５１﹒５４億元人民幣，相應減少期內所得稅費用。

中國人壽升５％，報１９﹒７元。

中金發表研究報告，預期中國人壽新業務價值持續強勁增長，維持「優於大市」的投資評級

，其Ｈ股目標價為２８元。

另外，據內媒從多位公募人士處獲悉，中證監上周五以窗口指導的形式向多家基金公司產品

部傳遞要求，所調整的大方向是「鼓勵權益基金，限制債券基金」。報道引述消息指，日後債基

的審批流程將會變慢。業界預料，新規將對銀行理財以及保險資管帶來重大利好，中資金融股Ａ

場大升，惟Ｈ股表現平平，工行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）升０﹒２％，中國平

安（０２３１８）跌０﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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