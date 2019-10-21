【烏鎮大會】第六屆互聯網大會開幕，雙馬缺席成遺憾

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日烏鎮專電》第六屆世界互聯網大會昨日（２０日）在

浙江烏鎮正式開幕。與往屆相比，今年的開幕式略有遺憾，因為中國互聯網領域的兩大「靈魂人

物」馬雲、馬化騰雙雙缺席。

雖然退休後的馬雲在開幕式前一日突然亮相，參加了世界互聯網大會的專家諮詢會，但他並

未出現在正式的會場中。阿里巴巴董事局主席張勇接棒馬雲在開幕會上發言。騰訊董事會主席馬

化騰今年因為身體原因亦沒有參會。在曾經ＢＡＴＪ四巨頭中，只有百度董事長李彥宏兢兢業業

地連續第六年參會，並在全體大會上發表演講。

從海外嘉賓來看，聯合國副秘書長、巴基斯坦前總理是「來頭」比較大的政府官員；海外企

業高管有西部數據首席執行官Ｍｉｌｌｉｇａｎ、高通執行副總裁Ｒｏｇｅｒｓ和微軟全球執行

副總裁沈向洋。



＊習近平賀信：推進網絡空間全球治理＊



在今年開幕式上，中宣部部長黃坤明照例宣讀國家主席習近平的賀信。習近平指出，各國應

順應時代潮流，共同推進網絡空間全球治理，努力推動構建網絡空間命運共同體。

黃坤明隨後又發表講話稱，當前世界經濟在深度調整中曲折復甦，單邊主義、貿易保護主義

時有表現，阻礙全球經濟社會發展，危害的世界人民的共同福祉，人們應以數據資源為生產要素

，在數字經濟時代營造更加協同、靈活、包容、開放的市場環境。

他又提到，一些國家的以網絡安全為由，對其他國家和企業限制打壓，加劇網絡空間的不確

定性。對此，我們應當樹立起相互包容、相互信任的理念，尊重各國自主選擇網絡發展道路網絡

管理模式及互聯網公共政策，以及平等參與國際網絡空間治理的權利，防止戰略誤判，通過換位

思考，增進相互理解，使互聯網成為凝聚各方共識、匯集各方力量的新空間。



＊強調「命運共同體」＊



本屆大會的多次強調了一個詞 「命運共同體」。不僅是習近平在賀信中提到這一詞，大

會更是發布了《攜手構建網絡空間命運共同體》的概念文件，提出任何國家都不搞網絡霸權，不

利用網絡干涉他國內政，不從事、縱容或支持危害他國國家安全的網絡活動，不侵害他國信息基

礎設施。各方應摒棄冷戰思維、零和博弈、雙重標準和貿易保護主義、單邊主義，反對網絡攻擊

和大規模監控，反對國家間無端的網絡攻擊指責，致力於共同維護網絡空間的和平與安全。

可見，今年在許多境內外不確定因素的籠罩下，中國希望尋求搭建雙邊、區域和國際合作平

台，強調開放、資源優勢互補，以促進不同制度、不同民族和不同文化在網絡空間包容性發展。



＊海峽兩岸、港澳論壇：相信港府能夠處理好當前的挑戰＊



在２０日下午的海峽兩岸及港澳分論壇上，多位致詞嘉賓不約而同地提到了香港的情況。國

家網信辦副主任劉烈宏指，香港正在經歷回歸以來最嚴重的局面，這其中既有香港經濟社會內部

的深層次矛盾，也有複雜的外部因素影響。但他相信，只要全面貫徹一國兩制、港人治港、高度

自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，由中央的全力支持，有特區政府和廣大愛國愛港同胞

的共同努力，香港一定能夠走出困境，邁向明天。

中聯辦副主任盧新寧亦表示，她到任香港６個月，趕上香港經歷回歸以來最為嚴峻的局勢。

但她認為，這４個多月的風波沒有改變香港７４０多萬同胞對祖國的感情，也沒有改變香港在中

國的發展中具有的不可替代的價值。此次，香港互聯網領域的菁英集體北上來參加互聯網大會，

就是共享偉大祖國的光榮和驕做。

她認為，香港可以利用區位優勢，以互聯網促進中外人文交流。年輕人可以通過互聯網學習

瞭解民族和國家的歷史，增強民族的自豪感增強文化的自信，促進人心回歸。

香港創科局局長楊偉雄亦表示，相信特區政府能克服重重困難讓香港重回正軌。

