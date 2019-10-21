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即市新聞

21/10/2019 13:41

【華為動向】任正非：華為已啟動研究６Ｇ，投入使用或要到十年後

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國通信設備巨頭華為技術公司創始人、ＣＥＯ任正非１６日
在廣東省深圳的總部接受日本共同社採訪。任正非表示，在５Ｇ上，由於華為投入早、投入力量
大，華為暫時有些領先，這只是暫時的。華為也在同步啟動研究６Ｇ，因為６Ｇ使用的是高頻，
帶寬很寬、覆蓋很弱，暫時沒有把它作為主力，６Ｇ的使用可能要到十年以後。
　　談及「日本政府決定排除華為５Ｇ」，任正非表示理解，指客戶以什麼方式、選擇什麼樣的
商品是他們的權利，公司也是賣商品的。他指出，華為在５Ｇ上的成功也離不開日本公司的貢獻
，還是會繼續大量採購日本器件。

＊任正非：中美不會脫鈎＊

　　針對美國５月對華為啟動的出口禁令或長期持續，任正非表示擔憂，但對於美中爭奪技術領
導權可能導致全球經濟被割裂，則否定說「不會」。他指出中美之間不會脫鈎，還是要互相依存
的，中國還有很多不受制裁的公司，認為經濟全球化不可阻擋。
　　對於和美國的衝突，任正非稱誰也沒有想像到美國的打擊會有這麼厲害，還表示若有與日本
和歐洲的合作，就能繼續致力於５Ｇ和６Ｇ。
　　他對美中對立日益嚴重強調說美國不斷地封閉自己的國家，而中國一步一步地加大了開放，
只要中國持續開放，就不會發生冷戰。對全球進入新冷戰的看法表示了否定。（ｃａ）

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