《財經天下－陶冬》對利率倒掛的誤讀

《財經天下》２０１９年５月開始，美國國債長端與短端利率出現倒掛，觸發市場對經濟衰

退的憂慮，風險資產市場出現一次又一次調整。最近利率倒掛結束，１０年期國債利率相對於２

年期利率恢復正值，市場對經濟前景舒了一口氣。筆者認為，這是對利率倒掛現象的誤讀，對市

場變化乃至資金流向的誤判。



此輪美國經濟擴張，已經創出歷史最長的紀錄，在某一時間點出現衰退非常自然，事實上美

國經濟已在放緩，這些根本無需國債利率走勢來證實，利率倒掛也沒有給出何時經濟可能進入衰

退的預言。經濟學家們所言「利率倒掛之後１００％概率會出現衰退」，其實有誤導成分。不包

括時間因素的預測等於沒有預測，一台壞了的鍾每天也有兩次準確報時。其實衰退出現是早晚的

事情，而利率倒掛在預測衰退發生時間上並不可靠。

更重要的是，此次利率倒掛的形成原因，與之前幾次有明顯的不同。目前出現的倒掛，在筆

者看來主要是ＱＥ再起和資金流動的折射，未必體現經濟前景。



在歐洲大陸，經濟出現放緩，德國經濟更進入增長萎縮。對此歐洲央行重新推出包括資產購

買在內的一攬子貨幣擴張措施，歐洲正式進入ＱＥ２﹒０時代，而且對於資產負債表的擴張不設

時限，明言這是貨幣政策的常備工具。信用好一點的主權債券利率紛紛進入負利率區間，橫跨所

有年期。１００年國債零利率、按揭貸款負利率等匪夷所思的新聞時有所聞。

歐洲退休基金、保險基金等每年的支出並沒有減少，但是投資收入卻出現了可怕的收縮。零

風險投資在本土得不到名義回報，資產端與負債端現金流出現了錯位，他們要麼通過提高風險權

重來獲取收益，要麼在其它尚有收益的市場投資。



全世界各主要國債市場中，只有美國債市既有利率收益又有足夠的市場規模。於是今年夏天

上演了一場歐洲資金的諾曼底登陸，ＥＣＢ增加出來的流動性大舉入侵美國國債市場，鎖定收益

，八月份打造出三十年來最大的單月債券牛市。

美國長期國債符合那些資金的長期投資偏好，十年期利率從２﹒５％迅速降到１﹒６％。短

期國債走勢則受到聯儲政策的制約。雖然聯儲也開始降息，但是一直強調此非新的降息周期的開

始，僅屬於現有周期的中段微調。如是，十年期利率的下降幅度大過兩年期利率，倒掛現象因此

形成。這分明是歐洲資金搶奪收益率所致，當然經濟數據和貿易環境不理想亦助長了對經濟前景

的悲觀情緒。



最近，來自德國和中國的經濟數據仍在惡化中，美國的投資欲望也十分低下，全球經濟前景

進一步暗淡，一眾國際組織和投資銀行下調全球經濟增長預測，為什麼利率倒掛現象卻消失了呢

？首先，債市逼空所帶來的價格過度反應已經結束。其次，聯儲推出了美國版的ＱＥ政策。再者

，貿易談判和英國脫歐兩大不確定因素同時出現舒緩的可能性。資金獲利回吐，重新布局。

然而，如果筆者對利率倒掛成因的解釋正確的話，深層次問題並沒有得到解決。全世界的資

金中期看依然需要流向美債，攫取名義收益。而且由於美國的收益率也不甚高，基金更需要借助

低廉成本的資金槓桿運作，才能滿足投資回報的要求。美國國債依然是稀缺資源，依然受到資金

的熱捧，聯儲必須比過去更積極地針對短期利率才能避免利率倒掛再現。



美國聯儲目前一方面降息，另一方面重點購買短年期國債，恰恰是因此而為。其實，市場牽

著聯儲的鼻子，一步一步地踩入ＱＥ的水塘。

明白了利率倒掛的成因，下一步需要明白投資環境的改變。１）ＱＥ具有傳染性，歐洲央行

的政策舉動，觸發貨幣政策的互動和連鎖反應，美國甚至中國擴張資產負債表的時機來得可能比

想象的早，力度來得可能比想象的大。２）全球收益率曲線在同步趨向平緩化，利差的消失對金

融機構的盈利可能構成挑戰，風險加大。３）低利率環境和對名義回報的追求，應該催生更高的

市場槓桿，造成證券估值明顯高過歷史平均水平，市場價格的波幅增大。４）長端國債利率創出

歷史新低，勢必為各國奉行赤字財政亮起綠燈，刺激政策的主體可能由貨幣政策轉向財政政策。

對這次利率倒掛值得參詳推敲的，未必是衰退的到臨，而是經濟環境、政策手段、投資趨勢

的改變。《陶冬》 （本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）

