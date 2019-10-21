《洞析樓市－魏東》寫字樓空置率高企是否值得警惕

《洞析樓市》近期北京寫字樓空置率不斷走高吸引了不少眼球，同時，北京市政府對於北京

樓宇經濟的發展也頗為關注，約談了幾家商業地產代理咨詢公司的專家進行了座談，對北京寫字

樓市場的現狀做了排查摸底，那麼，北京寫字樓是不是真的已經到了值得引起警惕的狀態？

根據戴德梁行的研究數據，今年三季度北京寫字樓全市的平均空置率是１０﹒１５％，較二

季度上升了１﹒２２個百分點。通常而言，一個城市寫字樓的空置率以１０％為一個分水嶺，超

過１０％以後，整個市場租戶的話語權逐漸增強，開始出現議價空間，隨著空置率的不斷增高，

客戶的議價空間逐漸加大；而當空置率小於１０％時，整體市場可以稱之為業主市場，由於市場

可租賃面積少，給租戶的選擇空間少，業主具有較大的話語權和定價權，整體市場的租金會表現

得更為堅挺。

以上海為例，隨著過去幾年寫字樓供應的不斷增加，上海市場的整體空置率不斷走高，至

２０１９年第三季度上海的寫字樓空置率已經上升至１８﹒５％，較２０１６年第三季度上升了

７﹒５個百分點，市場也逐漸從業主市場徹底轉變為租戶市場，甲級寫字樓租金從２０１６年第

三季度的２８８﹒６５元╱月╱平方米下降到２０１９年第三季度的２６１元╱月╱平方米，下

降了９﹒５％。



＊北京不同商圈寫字樓空置情況迥異＊



同上海相比，北京寫字樓１０％的空置率相對而言並不算高，而且，如果我們看看細分市場

就可以看出，北京不同商圈的寫字樓面臨著迥然不同的境況。ＣＢＤ，金融街，東二環，燕莎和

中關村這五大傳統商圈的空置率保持低位，金融街和中關村的空置率僅為１﹒９％和１﹒７％，

整個區域基本處於滿租狀態，燕莎，ＣＢＤ和東二環的空置率分別為８﹒２％，８﹒１％和

５﹒６％，雖然較去年三季度都有了明顯上升，但整體市場供應仍偏緊張。同這幾個核心商圈形

成鮮明對比的是以麗澤金融商務區為代表的新興商圈，麗澤區域三季度的空置率達到了７１％，

同二季度持平，而亦莊的空置率也超過了３０％。這些新興區域的大量空置面積直接拉高了北京

整體市場的空置率。

不過一個不容置疑的事實是，從２０１８年第四季度開始北京寫字樓的需求確實開始變得疲軟

，整體市場的吸納不斷走低，核心商圈甚至出現了史上首次需求的負增長。今年第三季度，雖然

全市的寫字樓需求超過了６萬平米，但核心商圈的淨吸納面積僅為３５５６平米。由於整體經濟

走勢放緩以及外界的不確定性導致企業對成本控制更加嚴格，表現在寫字樓租賃上則是企業在從

甲級寫字樓向乙級寫字樓流動，從核心商圈向非核心商圈搬遷的趨勢也較為明顯。



＊二線城市平均空置率達２８﹒４％高點＊



從全國主要城市的寫字樓情況來看，經濟下行趨勢也反映在了寫字樓市場，２季度全國主要

城市除南京和成都外其他城市的租金都處於下降狀態，從空置率角度，二線城市的平均空置率達

到了２８﹒４％的高點。由於絕大多數二線城市的服務業佔比都在６０％以下，因此寫字樓市場

需求多由第二產業帶動，雖然表現穩定但增長乏力。

由於經濟走勢下滑的趨勢已成定局，而中美貿易戰的結果尚難判斷，因此今年四季度整體

寫字樓的下行趨勢已成定局。如中美貿易談判能有一個較為滿意的結果，那麼２０２０年下半年

整體市場會有回暖可能。從投資者的角度而言，由於中美的貿易摩擦導致來自美國的投資者近期

表現得非常謹慎，但由於全球經濟持續低迷，中國的寫字樓資產對意圖全球布局的投資者而言仍

頗具吸引力。

《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》

