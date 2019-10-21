滬深港通批准納入同股不同權股份，小米及美團料可入圍

《經濟通通訊社２１日專訊》上交所及深交所在上周五（１８日）收市後公布新修訂的滬深

港通業務實施辦法，明確了港股中不同投票權架構公司股票的首次納入條件，包括：上市時間超

過「６個月＋２０個港股交易日」；達到２００億元市值；考察半年期總成交額不低於６０億元

；以及未因違反規定而遭港交所指責及制裁。實施辦法將自下周一（２８日）起施行。

據內媒推算，按照上述標準，目前在港股上市的不同投票權架構公司中，小米集團

（０１８１０）及美團點評（０３６９０）有望被納入港股通。（ｅｙ）

