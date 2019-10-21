  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/10/2019 08:46

滬深港通批准納入同股不同權股份，小米及美團料可入圍

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上交所及深交所在上周五（１８日）收市後公布新修訂的滬深
港通業務實施辦法，明確了港股中不同投票權架構公司股票的首次納入條件，包括：上市時間超
過「６個月＋２０個港股交易日」；達到２００億元市值；考察半年期總成交額不低於６０億元
；以及未因違反規定而遭港交所指責及制裁。實施辦法將自下周一（２８日）起施行。
　　據內媒推算，按照上述標準，目前在港股上市的不同投票權架構公司中，小米集團
（０１８１０）及美團點評（０３６９０）有望被納入港股通。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態21/10/2019
智利示威升級 聖地亞哥宵禁
樓市「胡」言18/10/2019
施政報告2019：放寬按保一問 – 何以在高位鼓勵市民上車？
生財有道18/10/2019
【嚟緊炒D乜】太陽能行業上升周期 信義光能營運效率勝洛陽玻璃
FOCUS18/10/2019
【FOCUS】GDP減速急過預期 考驗「大放水」定力
生財有道18/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：英國硬脫歐機會增加
國際動態18/10/2019
土美緊張 特去信勸埃爾多安「勿當傻瓜」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金