【修例風暴】陸委會轟港府藉陳同佳案矮化台灣，絕不配合其操作

《經濟通通訊社２１日專訊》觸發政府修訂逃犯條例而引發本港政治風暴的台灣殺人案疑犯

陳同佳，周三（２３日）將刑滿出獄。香港聖公會教省秘書長管浩鳴此前表示，陳同佳願意出獄

後到台灣自首。不過台灣陸委會周六（２０日）發聲明表示，台方有必要先對相關人員採取入境

管制，台媒解讀指，陸委會說法等於不允許陳同佳入境台灣，至於管浩鳴亦同樣被台移民署採取

入境管制。

香港政府稱樂意就陳同佳到台自首一事，向台灣提供一切所需的合法可行協助。惟陸委會在

聲明中指出，若港府有意讓陳同佳來台投案，應承諾透過司法互助方式，提供本案在港的相關事

證，以利偵辦，而不是單單將人送過來就卸責不管。港府指出香港法庭並無管轄權，惟陸委會強

調，台灣法務部曾三度表達希望港府勿輕率放棄管轄權的執法立場，只要港府提出請求，台政府

會積極迅速提供相關證據配合港府後續追訴。

台灣前總統馬英九在社交媒體發文表示，對現任蔡英文政府認定陳同佳願往台灣投案有陰謀

而拒絕，而感到非常詫異與憤怒，批評台政府現卻明顯為政治理由，自我閹割司法管轄權，棄人

權與人命於不顧。陸委會隨即發出新聞稿回應馬英九，稱正是因為重視司法人權，台灣政府應以

更審慎周妥的態度處理有關案件，更反問馬英九，港府多次對台灣提出司法合作的聲音「已讀不

回」，為何不感到「詫異和憤怒」。



＊港府堅稱陳同佳非「被自首」，對質疑聲音感遺憾＊



一輪你來我往之後，港特區政府和台灣政府雙方措辭漸趨激烈。香港政府再發聲明，強調陳

同佳到台灣自首純粹出於自願，有指當中涉及政治操作、陳同佳「被自首」的指控完全失實。港

府又強調警方打擊罪案不遺餘力，律政司在檢控方面嚴格把關，並確認在香港只有足夠證據控告

陳清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行。對於有指調查不足、漠視追訴陳殺人罪行、香港

有司法管轄權而不應用等說法，港府表示深切遺憾。港府再重申，香港現時沒有法律容許將陳移

送到台灣，也沒有法律與台進行刑事司法協作。

陸委會今日凌晨再度發聲明炮轟港府，批評港府根本處心積慮地凸顯港人在內地犯罪，港府

沒有任何管轄權，所以必須送回內地審理，更企圖將台灣納入「一個中國」政治框架下，陸委會

又指港府將台灣視為中國的一部分，所以台港之間不能進行司法互助協商，批評這樣的政治操作

矮化了台灣主權，台灣絕對不可能接受，更不可能配合操作。

陸委會又再質疑，從陳同佳決定投案的消息流出時間、勸服陳同佳投案的相關人士背景、種

種不合常理的情節，乃至港府和「親中傳媒」等配合一致的說詞和操作，都可輕易看出這是有背

後政治力量精心操作的投案安排，難怪外界會懷疑陳同佳是「被自首」，港府聲明完全無法釋疑

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