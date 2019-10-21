【人行操作】中信評ＬＰＲ利率：負債端壓力大約束資產端下行空間

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公開市場公布最新ＬＰＲ報價，一年期品種報

４﹒２％，５年期以上品種報４﹒８５％，均與上次持平。中信證券研究所副所長、中信證券固

收首席分析師明明分析稱，主要有兩方面原因，一是前兩次ＬＰＲ報價已經下降了兩次，並且是

有一定下降幅度的，體現了利率市場化的政策效果；二是目前銀行的負債端壓力還是比較大，所

以負債決定資產，在負債端成本剛性約束下，資產端下行的空間也受到了約束。（ｗｌ）

