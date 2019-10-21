【ＦＯＣＵＳ】「復仇者」剎停脫歐表決，約翰遜怪招抗「三拖歐」

【ＦＯＣＵＳ】周五（１８日）因一紙新脫歐協議突現「柳暗花明」的英國脫歐，周六

（１９日）卻因半路殺出的「復仇者」修正案，意外剎停原本預期的下議院表決，恐第三度淪為

「拖歐」。

不過，早已誓言「Ｄｏ ｏｒ Ｄｉｅ」的英揆約翰遜，不單愈挫愈強擬攜新協議於周一

（２１日）再闖國會，更出怪招以一封未簽署的信件向歐盟申請脫歐延期。



＊文翠珊仗義力挺，不敵修正案攪局＊



上周獲英女王「政府優先事務是確保英國於１０月３１日脫歐」背書的約翰遜，周末突宣布

與歐盟達成新版脫歐協議，包括以英國本土與愛爾蘭島之間的海關邊界解決北愛「硬邊界」難題

，似一夜之間將英國從「硬脫歐」懸崖拉回正軌，消息刺激英鎊聞聲飆漲，高見１﹒２９９０的

５個月高位。

儘管有研究指，約翰遜版本的脫歐協議料拖累英國人均ＧＤＰ約６﹒４％，差過前任文翠珊

版本的約４﹒９％，但周六（１９日）於下議院辯論時仍獲珊珊仗義力挺。她指，「企業急切需

要確定性、人民急切需要確定性，而投資者也希望能安心落注」，呼籲議員投票支持協議。

出人意料的是，珊珊這位「羅賓漢」不敵半路殺出的「程咬金」－－早前遭約翰遜驅逐出保

守黨的利凱輝（Ｏｌｉｖｅｒ Ｌｅｔｗｉｎ）。其提出的「先立法，後表決」的修正案在下議

院以１６票優勢獲通過，令約翰遜本有希望險勝的脫歐協議表決以押後告吹。

利凱輝似就早前遭驅逐出黨成功「復仇」，但絲毫未阻誓言「Ｄｏ ｏｒ Ｄｉｅ」的約翰

遜在１０月３１日前脫歐的決心。



＊無簽名信件申延期，或涉藐視法庭＊



他一方面遵循《彭浩禮法案》致函歐盟申請延期脫歐（若成真，將是第三度延期），卻未於

信件上簽名，更隨附有簽名的信件直指「延期脫歐是個錯誤，自己並沒有要求歐盟延後脫歐」；

另一方面，擬周一再闖下議院，要求議員投票支持新協議。

約翰遜的怪招能否令英國如期脫歐尚未可知。倫敦周日即爆發號稱百萬人遊行，要求就脫歐

舉行二次公投；而蘇格蘭最高法院周一將就首相的拒簽做法是否涉「藐視法庭」展開聆訊；此外

，下議院議長亦可能拒絕再就協議投票的請求，因同一會期兩次提出相同議題有違議會規則。

現在的問題是，歐盟會否批准英國脫歐延期，及英國會否就脫歐舉行二次公投。除了要求下

議院再就協議表決，唐寧街還可能提出兌現脫歐的法案，以期在１０月３１日前讓脫歐協議能在

議會兩院獲得快速通過。



＊高盛押注過關，看高英鎊１﹒３５＊



德銀就指，利凱輝修正案的表決結果顯示，新脫歐協議若付諸表決，料能獲得足夠支持。高

盛更指，硬脫歐風險已降至大約５％的低位，預料脫歐協議本周一或二將獲議會通過，並推動英

鎊走高至１﹒３５美元。法國農業信貸銀行亦認為，英鎊兌外幣任何回吐都可能轉瞬即逝，因現

時英國似乎不可能在沒有協議的情況下離開歐盟。

擅長心戰的約翰遜以「戰時內閣」力抗歐盟，並說服其重新達成早前言之鑿鑿「不可能重談

」的新協議；未來１１天，他會否再說服議會並借宣傳戰鞏固脫歐民意，將１０月３１日脫歐化

腐朽為神奇，很快就將揭曉。

