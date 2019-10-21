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即市新聞

21/10/2019 12:50

《匯市一周－徐惠芳》英脫歐投票被推遲，英鎊續反彈

　　《匯市一周》周一（２１日）關注數據包括：德國９月生產者物價指數、瑞士９月Ｍ３貨幣
供應年率，此外，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹發表講話。
　
　　ＣＭＥ美聯儲觀察公布，美聯儲１０月減息２５個基點的機會為９１﹒９％，維持利率不變
的機會為８﹒１％；至１２月減息２５個基點至１﹒５０％至１﹒７５％的機會為６８﹒４％，
減息５０個基點的機會為２５﹒８％，維持利率的機會為５﹒８％。
　
　　英國１０月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價指數月率為０﹒６％，前值－０﹒２％；年率為
－０﹒２％，前值０﹒２％。英國首相約翰遜呈交新脫歐協議，上周獲得歐盟委員會通過。英國
首相隨即在周末前交給英國下議院議會投票，期望盡快通過，好消息曾經為英鎊兌美元帶來強勢
，上周反彈超過４００點子，高見１﹒２９８５。
　
　　英國新脫歐協議方案，在英國下議院投票中遇上阻攔。上周六（１９日），英國議會以
３２２比３０６的投票，通過Ｌｅｔｗｉｎ修正案，意味著英國首相約翰遜與歐盟達成的新脫歐
協定的投票被推遲。約翰遜表示，不會推遲脫歐談判，最好的辦法是在１０月３１日離開歐盟。
英鎊反彈至１﹒２９１５，趨勢續往上，下方支持１﹒２８６０、１﹒２８１０。
　
＊聚焦歐洲央行會議＊
　
　　市場擔憂歐美貿易磨擦升級，歐盟或反擊美國對商品徵收關裞，歐盟將在合適的時機對波音
飛機徵稅。市場焦點開始轉移到周四（２４日）歐洲央行會議。彭博調查顯示，歐洲央行行長德
拉吉已鎖定了未來三年的貨幣政策，或將幾項棘手的任務留給下一任歐洲央行行長拉嘉德，
１０月會議是行長德拉吉最後一次主持。
　
　　歐元區８月建築業生產年率為１﹒２％；月率為－０﹒５％。歐盟消息指，若還沒有達成協
議，歐盟２７國考慮推遲英國脫歐。世界銀行行長馬爾帕斯就英國脫歐發表觀點，他認為英國脫
歐和國際貿易問題可能進一步壓抑全球經濟前景。歐元升至１﹒１１６０，趨勢往上，下方支持
１﹒１１１０、１﹒１０７０、１﹒１０２０。
　
　　日本９月商品貿易帳（季調後）為－９７２億日圓，前值－１３０８億日圓；預估為
－１７８１億日圓；未季調為－１２３０億日圓，前值－１３６３億日圓修正為－１４３５億日
圓，預估為５４０億日圓。日本９月商品出口年率為－５﹒２％，前值－８﹒２％，預估為
－３﹒６％；日本９月商品進口年率為－１﹒５％，前值－１２﹒０％修正為－１１﹒９％，預
估為－２﹒８％。美元兌日圓稍為回軟至１０８﹒４５水平，趨勢整固，上方阻力１０８﹒９５
、下方支持１０７﹒８０。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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