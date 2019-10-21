《金石為開－黃威》多頭進一步撤離，金價震盪偏弱

《金石為開》過去一周黃金陷於低位震盪格局，多空消息交織令金價在短期內失去方向。美

聯儲官員在靜默期之前頻繁發聲，但由於內部分歧巨大，無法給市場一個明確信號。在９月經濟

數據不佳的背景下，降息預期仍有大幅上升。不過中美雙方暫時偃旗息鼓，「脫歐」取得積極進

展以及美股財報表現不俗令風險情緒回暖，導致金價無甚表現，全周僅震盪微升０﹒２％。



臨近月底美聯儲利率決議，官員們即將進入靜默期。最近半個月美聯儲官員頻繁發聲，惟由

於內部分歧過大，並未能給市場傳達一致信號。不過上周投資者對降息預期仍有明顯提升，除了

重要官員的言論偏溫和以外，美國９月數據遜色是一個重要原因。美國二季度經濟增長放緩明顯

，企業投資意欲低迷，消費的強勁增長是為數不多的亮點。而上周公布９月零售銷售錄得７個月

以來首次下滑，無疑令市場對經濟疲軟的擔憂加劇。目前投資者對降息的呼聲極高，

ＦｅｄＷａｔｃｈ反映出１０月降息概率超過９０％。



這原本應該利好黃金表現，但金價獲得提振相當有限。實際上市場近期收穫了不少好消息。

中美達成階段性協議後，雙方暫時偃旗息鼓，將重新推進談判。在英國首相與愛爾蘭總理會面之

後，英國與歐盟迅速達成了共識。儘管約翰遜受制於議會新修正案，被逼申請延遲「脫歐」期限

，但積極的進展還是讓市場看到了曙光，令英鎊上周再度飆升２﹒６％。美國目前為止公布的業

績也表現不俗，重磅股三季度的收入及盈利普遍都好過市場預期，很大程度上安撫了市場情緒。



整體而言，近期黃金對於美元的下滑並不敏感，但風險偏好的修復正逐漸削弱黃金的吸引力

。ＣＦＴＣ報告顯示，上周投機性淨多頭持倉進一步下滑至２５﹒３萬張，較四周前的峰值

３１﹒２４萬張有顯著削減。技術面看，日線ＭＡＣＤ一直維持微弱的下跌動能，ＲＳＩ反彈受

制於５０，暗示多頭短線略微偏弱勢，建議投資者仍以逢高造空為主。



本周消息面較為淡靜。雖然歐央行有利率決議，但德拉吉在卸任前的最後一次新聞發布會上

預計不會透露太多新信息。投資者主要需留意英國「脫歐」進展及美股財報。

《六福金融分析師 黃威》

