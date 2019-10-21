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21/10/2019 09:00

《陶冬天下－陶冬》英脫歐波折再起，美銀行盈利仍佳

　　《陶冬天下》上星期兩件大事對風險資產市場構成重大影響，英國脫歐和中國增長。英國與
歐盟談判代表終於就脫歐方案達成共識，並得到歐盟２６國領導在峰會上的認可，英鎊╱美元匯
率飆升至１﹒２８９９，英國在月底軟脫歐一度成為市場的追逐目標，英國與歐洲股市受到追捧
，投行ＦＸ交易員更周末加班準備迎接星期一開市時候的市場變化。然而，星期六英國議會的加
班審議卻遭遇反高潮。前保守黨叛將提出ＬｅｔｗｉｎＡｍｅｎｄｍｅｎｔ，禁止脫歐協議完成
立法前表決新脫歐協議。此修正案獲得半數以上投票的支持，當日的新脫歐協定表決被迫取消，
英國脫歐期限勢必推延。中國第三季度經濟增長速度下滑到６％，為近３０年來最差的，全球衰
退陰影進一步擴大，股市擔憂，全周各國股市走勢分歧。美國十年期國債利率收１﹒７５％，略
跌。英鎊和歐元的引領下，美元指數全面下挫。需求憂慮帶動石油價格緩步下調；黃金走低。
　
　　英國脫歐上演了一場過山車似的大起大落。英國首相與愛爾蘭總理的一場私人對話，扭轉了
愛爾蘭對貿易邊境的抗拒，愛爾蘭不再堅持行使一票否決權，為歐洲接受英國新提出的以愛爾蘭
海為虛擬邊境打開了大門，英國與歐盟迅速達成新的脫歐協議，外匯市場一片喜悅，英鎊空倉慘
遭屠戮，英鎊匯率大升。然而，打敗文政府的不是歐洲人，而是英國自己人；英國議會再次給自
己的首相穿上小鞋，反對黨工黨、愛爾蘭與蘇格蘭地方黨派聯手通過動議，拒絕討論新的脫歐協
議，脫歐協議為上到議會表決已經被嘎然推遲了。約翰遜政府將被迫押後脫歐時限至２０２０年
１月３１日，當然此舉還要得到歐盟的同意。筆者認為，現議會下通過英國脫歐協議的可能性不
大，約翰遜可能攜搞定歐盟談判的餘威，在近期內宣布解散議會，試圖通過選舉進行第二次脫歐
公投。如果保守黨能夠重新奪回議院多數席位的話，英國在明年軟脫歐的可能性最高。英鎊匯率
在逼空之下大幅反彈，短期進入調整期。中期來看，熙攘三年的脫歐不確定性正在減少，英鎊匯
率在調整之後應該趨向回歸中位。
　
　　上周另一個看點是美國幾家大銀行的第三季度盈利。由於利率倒掛和收益曲線下沉，市場擔
心銀行的盈利能力下降，不過實際情況比想像的要好，除了一家銀行因為ＩＰＯ投資需要計提外
，幾大銀行仍然能夠吸引到儲蓄，做得好投資，盈利好過分析員的預期。利率滑到歷史新低，既
影響儲蓄流入，更壓縮息差，這對銀行的盈利模式構成衝擊，但是兩大美國銀行一個通過拉長投
資年期賺錢，另一個依靠高收益債券賺錢，證明銀行在低利率環境下的生存能力並不差。也許一
兩個季度的成績尚不足以給出結論，但是在全世界利率愈走愈低的時候，銀行的盈利表現的確給
監管機構能多的信心，減息未必衝擊銀行利率，甚至觸發系統性金融風險。
　
　　本周焦點：英國政府試圖再次在議會闖關脫歐議案。西班牙政府試圖穩定巴薩羅那的獨立運
動。歐洲央行有例會，不過不會有太多的內容出現，這是德拉吉的謝幕儀式。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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