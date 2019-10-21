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即市新聞

21/10/2019 10:05

《缸邊隨筆－張嘉碩》食多啲，借多啲

　
　　《缸邊隨筆》今時投資，最緊要講實際，古今以來，沒甚麼可以實際得過食落肚，袋落袋。
　　豬肉，肯定會愈來愈貴，年初至今，豬肉已價漲逾六成，並且有趨勢會至２０２０年第三季
，還要在期內，中國的非洲豬瘟發病率要受控才可，不然貴豬肉將會拖動貴牛、貴雞、貴蛋。估
計在三至六個月內，早、午、晚餐都要加些價。租金減了，是因為生意少了，不見得會利餐價減
；食物成本上升，餐價就不能不升，要不升，就將貨就價。
　　肉貴，可能食齋、食麵包、食薯仔、食粟米、食豆腐，以拉上補下？或者可以，但如你是美
國人，又或你食西式成品早餐，如粟米片、Ｃｅｒｅａｌ等就未必可以，因為今年美國農產會大
失收。
　　今年１０月５日起，美國中西部開始有寒流入侵，會延至１０月１６日左右。在１０月
１４日，圍牲口鐵網也掛上冰稜，因為該日前後美國中西部區颳起冰寒風，不少地區雪厚２至３
呎，個別地區雪厚５呎！這對農作物收成有何關係？
　　今年美國的農民真慘，３月至５月，美國不少地區有大雨，有上百年一遇的大水，有逾百萬
隻牛仔淹死，牛仔要逾１８個月才可出欄，即是謂在今年３月再加上１８個月，即２０２０年１
０月起，美國會少逾１００萬隻可屠宰的成牛上市，漢堡如不用其他合成品攤平，漢堡包價應貴

　　更重要的是，大水後，地要待個多個月乾後始可播種，因此美國今年下種的耕地先打八十。
春播期押後了，便只好寄望今年可暖和些，延長農作物的可生長期，以保障收成，環保人士不是
說地球在變暖中嗎？可惜天公識講笑，本來在１１月才有的寒流，竟然提前在１０月到，尚要是
勁凍的雨夾雪，夾颳風的寒流，其Ｗｉｎｄ　Ｃｈｉｌｌ凍效，不講得笑。
　
＊中美ＣＰＩ怎計算＊

　　１０月６日美國農業部發表的報告指出，粟米、大豆、薯仔、小麥（做麵包），是美國人餐
桌上的常品，可預期在未來數月，美國食品價會漲，那麼ＣＰＩ又會否升，使到美儲局減息無望
？這就要看美國的ＣＰＩ是怎計的。
　　美國ＣＰＩ中佔大頭的是房屋（佔４２﹒２％），食物飲料只佔１４﹒３％，還不及交通
（１６﹒３％）的多，所以美國農業失收，農產品價升，對美國今時的ＣＰＩ影響應不大。
　　中國的ＣＰＩ計算跟美國的不一樣，中國ＣＰＩ中食品一項的佔比組成，豬肉和菜蔬加上來
，佔逾２５％，所以就有豬八戒騎劫中國ＣＰＩ之說。
　
＊央行的盤算＊
　
　　ＣＰＩ升有通脹，是否一定要加息？ＣＰＩ跌，無通脹，又是否一定要減息？你是央行行長
只要問以下一個問題就有答案：
　　美國加息可否刺激豬快高長大？
　　如果答案是不的話，就應明白到，不少人講的中國通脹升要加息，不可減息；美國通脹跌，
要減息，不可加息，是有點不知加息╱減息的作用何在。
　　利息，是使他人銀紙的代價，銀行要用存戶的錢（存款），所以付息予存戶；買樓者要買樓
，做樓宇按揭，要用銀行的錢，所以要付息予銀行，可見利息只對「銀紙」這個貨物的需求起作
用。
　　央行不想社會上借貸太多，所以加息，因加息可以增加借貸成本；又或者，社會水緊，又或
央行要刺激借貸，以活經濟，所以減息。此中決策，不涉或極少涉ＣＰＩ的升跌。
　　上周，中國公布三季度ＧＤＰ，同比增長６％，是有該指數以來（２７年）最低。市場預期
人行會減息，筆者認為人行會觀望下，因為中國的借貸意欲不算低，較２０１８年時已好得多。
　
＊抄底？請等等＊
　
　　上兩周，本欄已一直指出，投資者要留心美儲局的Ｒｅｐｏ（隔夜借貸）額會否增加，是截
至１０月１６日的Ｒｅｐｏ需求。在該日，市場對隔夜錢需求是多於美儲局所供應的，所以美國
的隔夜拆息是急升了。由美儲局基金利率的正常１﹒８２％升至１﹒９％收，日間是一度突破
２﹒３％的。如果今周，這個Ｒｅｐｏ需求額仍升，而Ｒｅｐｏ息又企上２％以上的話，就要考
慮這是個美元供求的結構性問題，是因為美儲局之前的三次ＱＥ，使世界慣了於「大水浸灌」中
存活，但經過這兩年來的美儲局縮表後，一抽水，投資界就大感水乾，這可以為高借貸的企業，
如美國的油頁岩業、創科業、中國的房地產業，帶來周轉不靈，有斷資金鏈要倒閉的危機，管控
不好，是可以有另一次雷曼爆破。
於１０月１６日啟動ＱＥ；但該日，美國市場的隔夜拆息需求，竟逾了美儲局的隔夜拆錢的供應
量，這是接口接不上，還是有層次問題？要再觀察。
　　對欲抄底投資者言，筆者仍是建議「等一陣」。《資深投資者　張嘉碩》

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