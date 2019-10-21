《缸邊隨筆－張嘉碩》食多啲，借多啲



《缸邊隨筆》今時投資，最緊要講實際，古今以來，沒甚麼可以實際得過食落肚，袋落袋。

豬肉，肯定會愈來愈貴，年初至今，豬肉已價漲逾六成，並且有趨勢會至２０２０年第三季

，還要在期內，中國的非洲豬瘟發病率要受控才可，不然貴豬肉將會拖動貴牛、貴雞、貴蛋。估

計在三至六個月內，早、午、晚餐都要加些價。租金減了，是因為生意少了，不見得會利餐價減

；食物成本上升，餐價就不能不升，要不升，就將貨就價。

肉貴，可能食齋、食麵包、食薯仔、食粟米、食豆腐，以拉上補下？或者可以，但如你是美

國人，又或你食西式成品早餐，如粟米片、Ｃｅｒｅａｌ等就未必可以，因為今年美國農產會大

失收。

今年１０月５日起，美國中西部開始有寒流入侵，會延至１０月１６日左右。在１０月

１４日，圍牲口鐵網也掛上冰稜，因為該日前後美國中西部區颳起冰寒風，不少地區雪厚２至３

呎，個別地區雪厚５呎！這對農作物收成有何關係？

今年美國的農民真慘，３月至５月，美國不少地區有大雨，有上百年一遇的大水，有逾百萬

隻牛仔淹死，牛仔要逾１８個月才可出欄，即是謂在今年３月再加上１８個月，即２０２０年１

０月起，美國會少逾１００萬隻可屠宰的成牛上市，漢堡如不用其他合成品攤平，漢堡包價應貴

。

更重要的是，大水後，地要待個多個月乾後始可播種，因此美國今年下種的耕地先打八十。

春播期押後了，便只好寄望今年可暖和些，延長農作物的可生長期，以保障收成，環保人士不是

說地球在變暖中嗎？可惜天公識講笑，本來在１１月才有的寒流，竟然提前在１０月到，尚要是

勁凍的雨夾雪，夾颳風的寒流，其Ｗｉｎｄ Ｃｈｉｌｌ凍效，不講得笑。



＊中美ＣＰＩ怎計算＊



１０月６日美國農業部發表的報告指出，粟米、大豆、薯仔、小麥（做麵包），是美國人餐

桌上的常品，可預期在未來數月，美國食品價會漲，那麼ＣＰＩ又會否升，使到美儲局減息無望

？這就要看美國的ＣＰＩ是怎計的。

美國ＣＰＩ中佔大頭的是房屋（佔４２﹒２％），食物飲料只佔１４﹒３％，還不及交通

（１６﹒３％）的多，所以美國農業失收，農產品價升，對美國今時的ＣＰＩ影響應不大。

中國的ＣＰＩ計算跟美國的不一樣，中國ＣＰＩ中食品一項的佔比組成，豬肉和菜蔬加上來

，佔逾２５％，所以就有豬八戒騎劫中國ＣＰＩ之說。



＊央行的盤算＊



ＣＰＩ升有通脹，是否一定要加息？ＣＰＩ跌，無通脹，又是否一定要減息？你是央行行長

只要問以下一個問題就有答案：

美國加息可否刺激豬快高長大？

如果答案是不的話，就應明白到，不少人講的中國通脹升要加息，不可減息；美國通脹跌，

要減息，不可加息，是有點不知加息╱減息的作用何在。

利息，是使他人銀紙的代價，銀行要用存戶的錢（存款），所以付息予存戶；買樓者要買樓

，做樓宇按揭，要用銀行的錢，所以要付息予銀行，可見利息只對「銀紙」這個貨物的需求起作

用。

央行不想社會上借貸太多，所以加息，因加息可以增加借貸成本；又或者，社會水緊，又或

央行要刺激借貸，以活經濟，所以減息。此中決策，不涉或極少涉ＣＰＩ的升跌。

上周，中國公布三季度ＧＤＰ，同比增長６％，是有該指數以來（２７年）最低。市場預期

人行會減息，筆者認為人行會觀望下，因為中國的借貸意欲不算低，較２０１８年時已好得多。



＊抄底？請等等＊



上兩周，本欄已一直指出，投資者要留心美儲局的Ｒｅｐｏ（隔夜借貸）額會否增加，是截

至１０月１６日的Ｒｅｐｏ需求。在該日，市場對隔夜錢需求是多於美儲局所供應的，所以美國

的隔夜拆息是急升了。由美儲局基金利率的正常１﹒８２％升至１﹒９％收，日間是一度突破

２﹒３％的。如果今周，這個Ｒｅｐｏ需求額仍升，而Ｒｅｐｏ息又企上２％以上的話，就要考

慮這是個美元供求的結構性問題，是因為美儲局之前的三次ＱＥ，使世界慣了於「大水浸灌」中

存活，但經過這兩年來的美儲局縮表後，一抽水，投資界就大感水乾，這可以為高借貸的企業，

如美國的油頁岩業、創科業、中國的房地產業，帶來周轉不靈，有斷資金鏈要倒閉的危機，管控

不好，是可以有另一次雷曼爆破。

於１０月１６日啟動ＱＥ；但該日，美國市場的隔夜拆息需求，竟逾了美儲局的隔夜拆錢的供應

量，這是接口接不上，還是有層次問題？要再觀察。

對欲抄底投資者言，筆者仍是建議「等一陣」。《資深投資者 張嘉碩》

