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21/10/2019 07:59

【企業盈喜】中盈集團（００７６６）料中期最佳錄稅後淨溢利

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中盈集團（００７６６）預期截至６月３０日止中期除稅後淨
溢利或除稅後虧損大幅減少，而去年同期淨虧損約６１１０萬元。
　　該集團指預期除稅後淨溢利或除稅後虧損大幅減少主因預期不會錄得於先前期間商譽減值虧
損、其他無形資產減值虧損及提早贖回可換股債券虧損，加上期內業務改善所致，但人民幣於期
內貶值而導致預期匯兌虧損所部分抵銷。
　　該集團預期於１１月底公布業績。（ｗｈ）

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