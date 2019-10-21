【北水炒Ｄ乜】淨流入１１億人幣，買騰訊舜宇沽招行時代中國

《經濟通通訊社２１日專訊》英國與歐盟最新達成脫歐協議本是利好因素，但中國第三季

ＧＤＰ增速僅６％創有紀錄２７年來最低，港股上周五（１８日）先升後回，全日收跌１２８點

或０﹒４８％，報２６７１９點。

按額度計算，北水全日淨流入１０﹒９６億元人民幣，比上日減少逾２７％。北水淨買入最

多的個股依次是騰訊控股（００７００）、舜宇光學（０２３８２）、建設銀行（００９３９）

；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、時代中國（０１２３３）、中興通訊

（００７６３）。

主板成交７７０﹒８７億元，較昨日增加近７％，其中港股通成交１０５﹒０５億元，佔總

成交１３﹒６％。



＊北水「口味」似有變，淨買入新經濟股＊



北水資金「口味」似有變，淨買入最多不再是中資金融股，而是「新經濟股」騰訊，全日淨

買入２﹒２４億元，股價逆市企穩收報３３１元。科技股舜宇亦獲北水追捧，全日淨買入

１﹒８７億元，股價逆市升１﹒２８％收１１８﹒８元。

至於北水淨沽出最多的仍然是招行，全日淨買出５﹒２６億元，股價收跌１﹒５６％，報

３７﹒９５元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） ２．２４

舜宇光學（０２３８２） １．８７

建設銀行（００９３９） １．２６

港交所 （００３８８） １．１０

工商銀行（０１３９８） ０．５９



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －５．２６

時代中國（０１２３３） －０．５０

中興通訊（００７６３） －０．１７

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（ｅｃ）

