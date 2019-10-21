《日入而息》中移動首三季盈利跌１４％，小米美團走高迎北水

《今天重點》﹡中移動（９４１）首三季純利按年跌１３﹒９％；中聯通（００７６２）首

三季盈利按年升１１﹒９％

﹡中電（００００２）首三季香港售電量按年上升１﹒８％，派息６３仙

﹡發改委表示加強豬肉價格上漲監測預警；豬肉等上漲影響ＣＰＩ上漲約

２﹒２個百分點；９月審批固定資產項目總投資１７７８億元；首三季全國

規模以上工業發電量同比增３％；將印發先進製造業與現代服務業融合發展

意見；推動一批鐵路專用線項目，總投資１２００億；經濟增速高一點低一

點都可以接受；確保天然氣供應，要求企業嚴格執行價格政策；發改委回應

中歐班列返程空箱：狀況改善重箱率９２％；發改委回應質疑中國經濟「嚴

重放緩」：沒有事實依據



《即日市況》﹡港股窄幅上落，僅升６點收報２６７２５，成交６３７億元



《深滬股市》﹡傳聞催升金融股，滬綜指收升０﹒０５％中止四連跌



《美元匯價》﹡脫歐較大機會再延，歐元１﹒１前有支持；歐元最新報１﹒１１６３╱

６６，日圓最新報１０８﹒５６╱５８



《公司業績》﹡海藍（０２２７８）半年盈轉虧８５９萬元人民幣，不派息

﹡石四藥（０２００５）首三季盈利按年增１７﹒２％

﹡中電（００００２）首三季香港售電量按年上升１﹒８％，派息６３仙

﹡中聯通（００７６２）首三季盈利按年升１１﹒９％

﹡精英匯（０１７７５）全年純利跌５４﹒１％，連特別息派３仙



《公司資訊》﹡５１信用卡（０２０５１）下午開市途中突停牌，有傳杭州公司遭百多名警

察調查

﹡ＣＭＯＮ（０８２７８）第二次申請轉主板上市

﹡ＰＥＲＳＴＡ（０３３９５）天然氣輸氣管道施工已完成三成七

﹡中國動力（００４７６）回購約１﹒１３億股

﹡雲南建投混凝土今起招股，入場費約３５４５元

﹡共享集團（０３３４４）向執董購５億元應收帳，發１﹒５億元ＣＢ付

﹡國際永勝（０８４４１）公開超認約４０倍，一手中籤率３０％

﹡報道指ＴＶＢ（００５１１）明年廣告罕有無加價，舊客變相減價逾４％

﹡復星旅遊文化（０１９９２）首三季旅遊營運營業額按年升８﹒４％

﹡新高教（０２００１）在校生人數增加２１％，平均學費升１１％

﹡煤氣（００００３）旗下易高生物燃油供不應求，明年擴充年產能逾倍

﹡義合控股（０１６６２）與英國物業陬商商訂債券文據涉１８０萬英鎊

﹡融信中國（０３３０１）發行額外１﹒２億美元優先票據

﹡錢唐控股（０１４６６）董事會主席袁靖波辭任，鄭子堅接任

﹡世紀金花（００１６２）委任秦川為執行董事及行政總裁

﹡新昌創展（０１７８１）附屬獲兩條新產品線獨家經銷權

﹡ＪＳ環球生活（０１６９１）明天起招股，入場費３６６１﹒５元

﹡ＥＳＲ（０１８２１）明日起招股，入場費３５１５元

﹡英恆科技（０１７６０） 與法國Ｋａｌｒａｙ合作，打造人工智能及高性

能運算系統



《國企紅籌》﹡深圳控股（００６０４）９月合同銷售額按年跌７﹒１％

﹡同方友友（０１８６８）總裁兼首席執行官謝漢良辭任

﹡四川成渝（００１０７）９月份高速公路通行費收入按年跌８﹒９％

﹡華電國際（０１０７１）首三季度累計發電量按年升１﹒９６％

﹡中國電力（０２３８０）向同系批出朝陽項目承包合約，涉４﹒８億元



《神州民企》﹡李寧（０２３３１）第三季零售流水錄３０至４０％低段增長

﹡禹洲（０１６２８）冀１０月合同銷售額至少錄９０億元人民幣，擬末期業

績派特別息

﹡三一國際（００６３１）已委任梁在中為董事會主席

﹡中國動向（０３８１８）第二季度同店銷售按年錄得中高單位數增長



《中國要聞》﹡發改委表示加強豬肉價格上漲監測預警；豬肉等上漲影響ＣＰＩ上漲約

２﹒２個百分點；９月審批固定資產項目總投資１７７８億元；首三季全國

規模以上工業發電量同比增３％；將印發先進製造業與現代服務業融合發展

意見；推動一批鐵路專用線項目，總投資１２００億；經濟增速高一點低一

點都可以接受；確保天然氣供應，要求企業嚴格執行價格政策；發改委回應

中歐班列返程空箱：狀況改善重箱率９２％；發改委回應質疑中國經濟「嚴

重放緩」：沒有事實依據

﹡７０城市９月新建樓價環比漲，二手樓漲幅基本持平

﹡上季全國地價增速環同比雙雙放緩，住宅地價連降六月

﹡路透測算表示９月７０城房價指數再放緩至近一年新低

﹡人社部表示首９月社保降費超２７００億元人民幣

﹡交通運輸部表示全國ＥＴＣ用戶累計達到１﹒４７億戶

﹡涉嫌向中國走私槍支，美國華裔上尉及妻子被拘捕

﹡銀保監規範商銀結構性存款，參照理財產品銷售規定

﹡人行上海總部表示將在臨港新片區探索設立股權交易平台；人行報告指去年

末人均個人消費貸餘額同比增近兩成；人行５００億逆回購利率持平，

ＬＰＲ維持不變；９月滬市日均交易量環比增１７﹒６％

﹡管濤稱貨幣政策逆周期調節除降準降息，還可考慮擴表

﹡東方基因通過科創板上市委審核，復旦張江被暫緩審議

﹡海航董事長之子陳曉峰出任集團總裁

﹡據報百年人壽遭監管入駐檢查，或涉資金違規運用

﹡５１信用卡崩盤停牌，ＣＦＯ稱正了解公安調查情況

﹡賈躍亭旗下北京樂視大廈下月被司法拍賣

﹡李超稱推進創業板改革並試點註冊制

﹡第六屆互聯網大會開幕，雙馬缺席成遺憾

﹡雷軍稱明年擬推１０款以上的５Ｇ手機，覆蓋所有價位

﹡中國科學家團隊稱成功解析非洲豬瘟病毒結構

﹡外電表示華為就授權其５Ｇ平台與美國企業進行早期談判

﹡任正非稱華為已啟動研究６Ｇ，投入使用或要到十年後

﹡中美貿易談判後，中國採購巴西大豆激增至４８噸

﹡銀保監表示首９月共開７﹒７５億元人民幣罰單；至９月末五大行小微企貸

款餘額２﹒５２萬億；首三季實體經濟人民幣貸款增１３﹒９萬億

﹡內地擬修改未成年人保護法，對使用網遊實行時間管理

﹡明起內地汽柴油價每噸分別降１５０元和１４５元人民幣

﹡瑞士信貸表示中國富裕人口首超越美國，富人持續增加



《寶島快訊》﹡台股平收，報１１１８４﹒１５點



《其他消息》﹡被指偷步買樓，聶德權稱沒參與按揭政策，屬家人決定

﹡陳帆稱聽民意後放寬按保，房策制定過程無詢問聶德權

﹡黃偉綸稱行使公權收地作發展須小心謹慎，減法律風險

﹡屋宇署８月批出２２份建築圖則，１３份入伙紙

﹡陳茂波稱研推第３輪措施，望減物流旅遊零售業壓力

﹡黃錦星稱明年檢討膠袋稅收費水平及應否收窄豁免範圍

﹡證監會表示近年招股項目有部分持股量集中，正研究成交量偏低原因

﹡大摩下調今年經濟預測至負增長０﹒８％，對樓市審慎

﹡中原表示第三季私宅樓花按揭４７７２宗創６２季新高；中原十大屋苑周末

成交創半年新高，因按保計劃放寬；中原按揭表示９月轉按再創新高，中銀

市佔率單月五連冠

﹡深股通額度全日用近１０億元；滬股通額度全日用２４﹒９億元，陸股通淨

流入逾２９億

﹡美聯表示放寬按保增風險籲量力而為，料納米樓成交受壓；美聯料第四季二

手成交量回升一成，全年樓價升２％

﹡報道指企業版同股不同權市場諮詢，難趕及今年底前推出

﹡調查指現今富裕人士對富足人生看法變得更寬廣

﹡機管局表示９月客運量跌１２﹒８％，貨運量跌幅收窄

﹡海外及中國企業駐港公司數目按年微升，未見有美資公司撤離

﹡啟德「尚．珒溋」加推１０８伙，入場費１０５２萬



《修例風暴》﹡九龍遊行多個港鐵站遭破壞，警顏色水誤中清真寺；警方就誤射清真寺致歉

，絕對無意冒犯任何宗教團體

﹡林鄭為藍水誤中清真寺致歉，感謝伊斯蘭領袖守護香港

﹡清真寺負責人表示接受警方及特首致歉，相信並非有意

﹡印度協會前主席表示警方做法「過界」，不接受林鄭道歉

﹡台據報拒陳同佳入境，港府否認政治操作冀台方務實

﹡陸委會轟港府藉陳同佳案矮化台灣，絕不配合其操作

﹡金管局表示基本法訂明港資金自由進出，不實行外匯管制

﹡美聯表示目前無裁員計劃，冀業主減租幅度達三至四成

﹡西鐵元朗站下午二時關閉，市民不滿

﹡大新銀行元朗青山道分行下午三時起暫停服務

﹡工行、建行及招商永隆銀行關閉部分香港分行

﹡中銀香港及信銀國際分別暫停五家及兩家分行業務

﹡外交部再批西方對暴力雙重標準，縱容只會害人害己

﹡警方３日拘捕６８人，昨日發射３９０枚催淚彈橡膠彈

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