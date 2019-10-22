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即市新聞

22/10/2019 07:47

《日出而作》中美望簽首階段完整協議，標指觸三千，潤地折讓配股

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６８２７．６４　升　　５７．４４點╱０．２１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３００６．７２　升　　２０．５２點╱０．６９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１６２．９９　升　　７３．４４點╱０．９１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１６３．６４　升　　１３．０７點╱０．１８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　５６４８．３５　升　　１２．１１點╱０．２１％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６４８．３５　升　　１２．１１點╱０．２１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．６４，歐元兌美元１．１１５３

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