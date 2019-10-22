《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８２７．６４ 升 ５７．４４點╱０．２１％
標普５００ ３００６．７２ 升 ２０．５２點╱０．６９％
納斯達克 ８１６２．９９ 升 ７３．４４點╱０．９１％
倫敦富時１００ ７１６３．６４ 升 １３．０７點╱０．１８％
法蘭克福ＤＡＸ ５６４８．３５ 升 １２．１１點╱０．２１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６４８．３５ 升 １２．１１點╱０．２１％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．６４，歐元兌美元１．１１５３
22/10/2019 07:47
《日出而作》中美望簽首階段完整協議，標指觸三千，潤地折讓配股
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８２７．６４ 升 ５７．４４點╱０．２１％
標普５００ ３００６．７２ 升 ２０．５２點╱０．６９％
納斯達克 ８１６２．９９ 升 ７３．４４點╱０．９１％
倫敦富時１００ ７１６３．６４ 升 １３．０７點╱０．１８％
法蘭克福ＤＡＸ ５６４８．３５ 升 １２．１１點╱０．２１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６４８．３５ 升 １２．１１點╱０．２１％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．６４，歐元兌美元１．１１５３
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