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即市新聞

22/10/2019 13:12

【潤地抽水】李偉傑：內房股仍有上升空間，趁低吸納博反彈１０％

　　《經濟通通訊社記者盧逸文２２日報道》藍籌股華潤置地（０１１０９）今早公布配股集資
逾６７億元，早午股價跌穿３３﹒６５元配股價，午收挫７﹒０５％報３３﹒６元，其他內房股
亦同樣跟隨向下。然而，有分析指出，內房股仍有上升動力，建議趁低吸納。
　　財經分析員李偉傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，持有內房股投資者，目前不需要沽貨
，因為內地樓價今年持續平穩走高，內房股長遠仍有吸引力，預計今次潤地配股集資消息，最多
只會為內房股帶來三日調整，之後便會回升，低位吸納可博升約一成。
　　李偉傑指出，潤地折讓配股有不少於六名獨立承配人，股份亦不是太分散，加上今日股價在
跌至配股價３３﹒６５元水平算是有支持，加上其始終為內房龍頭股，故消息亦不太負面。

＊內房銷售續向好＊

　　至於內房板塊方面，他預期股價後續發展都不會太差，因為內房普遍都出現反覆向上的形態
，即使市場此前預期「金九銀十」不太可能出現，但最終數據顯示九月、十月銷售情況理想，同
時今年首三季銷售表現可觀，故相信在今年的餘下時間都會向好。
　　過往市場擔心中央對「樓房只住不炒」的大方針，將會為樓價帶來壓力，不過他坦言，雖然
政策方針已經接近一年，但內地樓價都持續平穩向上，反映只要樓價不是突然急升，否則中央亦
不會出手處理，故目前政策風險比較低。
　　至於部署方面，他建議持有內房股的投資者切勿沽貨，因為現價出售只會得不償失，內房絕
對在潛力重拾上升動力。不過，他提醒投資者，內房股一般需要持貨較長時間，方可達至相對較
高的投資回報，故大家需要平衡時間及成本。

＊薦買內房龍頭股＊

　　他建議，未持有的投資者可能在現價低位吸納，內房股息率一般都達到３厘，再者市盈率普
遍低於１０倍，相對比較便宜，如果配合持續買盤，相信年內可上望約一成，目標價可訂各股份
今年７月的高位。
　　他推薦中海外（００６８８）、碧桂園（０２００７）等內房龍頭，至於雅居樂
（０３３８３）不作建議買入，主要原因是早前炒作過後暫缺乏買盤支持。

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