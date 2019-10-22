【潤地抽水】李偉傑：內房股仍有上升空間，趁低吸納博反彈１０％

《經濟通通訊社記者盧逸文２２日報道》藍籌股華潤置地（０１１０９）今早公布配股集資

逾６７億元，早午股價跌穿３３﹒６５元配股價，午收挫７﹒０５％報３３﹒６元，其他內房股

亦同樣跟隨向下。然而，有分析指出，內房股仍有上升動力，建議趁低吸納。

財經分析員李偉傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，持有內房股投資者，目前不需要沽貨

，因為內地樓價今年持續平穩走高，內房股長遠仍有吸引力，預計今次潤地配股集資消息，最多

只會為內房股帶來三日調整，之後便會回升，低位吸納可博升約一成。

李偉傑指出，潤地折讓配股有不少於六名獨立承配人，股份亦不是太分散，加上今日股價在

跌至配股價３３﹒６５元水平算是有支持，加上其始終為內房龍頭股，故消息亦不太負面。



＊內房銷售續向好＊



至於內房板塊方面，他預期股價後續發展都不會太差，因為內房普遍都出現反覆向上的形態

，即使市場此前預期「金九銀十」不太可能出現，但最終數據顯示九月、十月銷售情況理想，同

時今年首三季銷售表現可觀，故相信在今年的餘下時間都會向好。

過往市場擔心中央對「樓房只住不炒」的大方針，將會為樓價帶來壓力，不過他坦言，雖然

政策方針已經接近一年，但內地樓價都持續平穩向上，反映只要樓價不是突然急升，否則中央亦

不會出手處理，故目前政策風險比較低。

至於部署方面，他建議持有內房股的投資者切勿沽貨，因為現價出售只會得不償失，內房絕

對在潛力重拾上升動力。不過，他提醒投資者，內房股一般需要持貨較長時間，方可達至相對較

高的投資回報，故大家需要平衡時間及成本。



＊薦買內房龍頭股＊



他建議，未持有的投資者可能在現價低位吸納，內房股息率一般都達到３厘，再者市盈率普

遍低於１０倍，相對比較便宜，如果配合持續買盤，相信年內可上望約一成，目標價可訂各股份

今年７月的高位。

他推薦中海外（００６８８）、碧桂園（０２００７）等內房龍頭，至於雅居樂

（０３３８３）不作建議買入，主要原因是早前炒作過後暫缺乏買盤支持。

