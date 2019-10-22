【連環爆雷】５１信用卡：杭州辦事處遭調查，集團業務財務正常

《經濟通通訊社２２日專訊》５１信用卡（０２０５１）公布，於上日（２１日），公司於

浙江杭州辦事處接受有關政府部門上門調查，公司主席、行政總裁兼執行董事及控股股東孫海濤

，執行董事及首席財務官趙軻協助之調查已暫時完結，兩位董事未被相關政府部門扣留。

但目前還沒有收到相關政府部門發出與調查原因有關的正式文件，不知悉執行該調查背後之

具體詳情。公司澄清，集團的業務營運及財務狀況保持正常健全，且資產並無被扣押或凍結。（

ｆｚ）

