《經濟通通訊社２２日專訊》５１信用卡（０２０５１）公布，於上日（２１日），公司於
浙江杭州辦事處接受有關政府部門上門調查，公司主席、行政總裁兼執行董事及控股股東孫海濤
，執行董事及首席財務官趙軻協助之調查已暫時完結，兩位董事未被相關政府部門扣留。
但目前還沒有收到相關政府部門發出與調查原因有關的正式文件，不知悉執行該調查背後之
具體詳情。公司澄清，集團的業務營運及財務狀況保持正常健全，且資產並無被扣押或凍結。（
ｆｚ）
22/10/2019 08:43
【連環爆雷】５１信用卡：杭州辦事處遭調查，集團業務財務正常
《經濟通通訊社２２日專訊》５１信用卡（０２０５１）公布，於上日（２１日），公司於
浙江杭州辦事處接受有關政府部門上門調查，公司主席、行政總裁兼執行董事及控股股東孫海濤
，執行董事及首席財務官趙軻協助之調查已暫時完結，兩位董事未被相關政府部門扣留。
但目前還沒有收到相關政府部門發出與調查原因有關的正式文件，不知悉執行該調查背後之
具體詳情。公司澄清，集團的業務營運及財務狀況保持正常健全，且資產並無被扣押或凍結。（
ｆｚ）
|國際動態22/10/2019
【加國大選】乏單一議題選情混亂 杜魯多爭連任難穩贏
|興證快訊21/10/2019
港股回穩
|FOCUS21/10/2019
【FOCUS】「復仇者」剎停脫歐表決 約翰遜怪招抗「三拖歐」
|生財有道21/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：奧園健康吼5.5元中線揸
|中國故事21/10/2019
【烏鎮大會】第六屆互聯網大會開幕 雙馬缺席成遺憾
|國際動態21/10/2019
智利示威升級 聖地亞哥宵禁
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰