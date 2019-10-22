《經濟通通訊社２２日專訊》華潤置地（０１１０９）公布今日與配售代理高盛協議，以先
舊後新方式，以每股３３﹒６５元，向不少於六名獨立承配人配售２億股，佔擴大後股本
２﹒８％。配售價較前收市價３６﹒１５元折讓約６﹒９％。
該公司料所得款項淨額６７﹒２億元，當中６０﹒５億元用作購置及開發與該集團項目有關
的土地，以及約６﹒７億元用作該集團一般營運資金用途。
交易完成後，華潤集團持有公司已發行股本由約６１﹒２７％攤薄至５９﹒５５％。
（ｋｓ）
22/10/2019 08:31
華潤置地（０１１０９）先舊後新折讓近７％配股，淨籌６７﹒２億
《經濟通通訊社２２日專訊》華潤置地（０１１０９）公布今日與配售代理高盛協議，以先
舊後新方式，以每股３３﹒６５元，向不少於六名獨立承配人配售２億股，佔擴大後股本
２﹒８％。配售價較前收市價３６﹒１５元折讓約６﹒９％。
該公司料所得款項淨額６７﹒２億元，當中６０﹒５億元用作購置及開發與該集團項目有關
的土地，以及約６﹒７億元用作該集團一般營運資金用途。
交易完成後，華潤集團持有公司已發行股本由約６１﹒２７％攤薄至５９﹒５５％。
（ｋｓ）
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