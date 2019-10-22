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即市新聞

22/10/2019 17:13

《盤後部署》港股成交低迷欠上升動力，二萬七關口阻力明顯

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普對貿易協議前景表示樂觀，美股隔晚
（２１日）上升，標指更逼近歷史高位。
　　港股今早高開８８點，報２６８１３點，早段曾高見２６８４４高逾百點，但及後曾倒跌
最多２７點，低見２６６９８點。大市缺乏方向，全日升幅維持在半百點水平，港股最終收報
２６７８６點，升６０點或０﹒２３％，主板成交７５１﹒８４億元，按日增近１８％。國企指
數報１０５２６點，升１６點或０﹒１６％。
　　Ａ股方面，上證綜指收報２９５４點，升１４點或０﹒５％。深成指收報９６４２點，升
８８點或０﹒９３％，兩市全日成交僅３５７０元人民幣。

＊銀行業狀況不理想，恐難承受經濟衰退風險＊

　　企業顧問公司麥肯錫今日發布報告指，現時全球逾半銀行都無法承受經濟衰退的風險，因為
他們的股本回報率與成本無法保持同步，建議銀行業在經濟衰退前應開發新技術、擴大業務規模
、通過併購強化自己。麥肯錫補充，全球經濟目前正處於經濟周期的晚期，而銀行業現時的狀況
並不理想，而上周高盛、花旗公布的第三季盈收皆遜預期，短期可能會繼續影響美股走勢。另外
，最近官司纏身的波音將於美國時間周三（２３日）放榜，預計延遲新機交付影響持續，或拖累
美股走低。
　　英國雖然與歐盟達成脫歐協議，但在脫歐限期前卻演變成鬧劇，繼獨立無黨派議員利凱輝提
出的英國脫歐修正案拖延後，下議院議長白高漢再度拒絕新脫歐協議的投票，首相約翰遜兩度闖
關失敗，並試圖在短短３日內在下議院通過「脫歐」協議，敲響延期脫歐的警號。雖然歐盟目前
未有指出會否延長脫歐限期，但基於雙方已經有協議共識，出現硬脫歐機會不大，故相信本周脫
歐再有消息都未必會為股市帶來大影響。

＊港股形態上作反彈，惟缺乏利好或轉勢向下＊

　　港股過去兩日表現牛皮，更連續四日成交不足８００億元，皆反映恆指再上升的動力不大，
短期較為確定的利好消息已是下周聯儲局減息，故本周難以依靠消息面推動大市。在技術面方面
，港股明顯出現「Ｖ型」反彈的形態，但據近日走勢可見，港股於二萬七關口明顯有阻力。
　　另外，ＭＡＣＤ的ＤＩＦ亦在收窄，反映港股升勢減弱，而快步ＳＴＣ的Ｄ線及Ｋ線距離收
窄，故預計月內如繼續缺乏利好消息，港股或會轉勢向下，跌穿十天線（約２６４４６點）。相
反，恐要待中美兩國於下月的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會上簽署貿易協議，港股始能有
力企穩於二萬七關口上，繼而挑戰２５０天線（２７３２４點）。（ａｌ）

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