【脫歐鬧劇】脫歐協議法案今日二讀，約翰遜爭取３日內通過

《經濟通通訊社記者吳芷晴２２日報道》英國「脫歐」的分手鬧劇即將進入新高潮，英國首

相約翰遜在死線前成功與歐盟達成協議後，「急急腳」走回倫敦要求國會進行緊急辯論，殊不知

反對派拋出一項延遲投票的修正案，逼使約翰遜的「脫歐」協議晾在一旁未能進行表決。不過，

約翰遜今日將會出新招試圖在短短３日內在下議院通過「脫歐」協議。

約翰遜政府將改為於今日提出程序動議，首先將提交《脫歐協議法案》一讀，將協議變成英

國本地法律，而約翰遜面對的第一關將是下議院於當地時間晚上７時對法案進行二讀投票。根據

英國《金融時報》的分析，下議院可能會以３２０票贊成、３１５票反對驚險地通過。其後政府

將以提出程序動議，以確定該協議的立法時間表，預計將會面臨議員提出的一連串修正案，這亦

可能是英國「脫歐」新一集的肥皂劇開演。



＊疑歐派料提修正案阻脫歐協議表決＊



屆時約翰遜面區的最大威脅是一項逼使英國在「脫歐」後與歐盟建立關稅同盟的修正案，於

文翠珊政府時期曾就４個「脫歐」選項進行指示式投票，其中「英國永遠留在歐盟關稅同盟」方

案，僅以３票之差遭否決。

挑戰政府的另一項修正案將是再舉行一次全民公決，而對上一次的指示式投票中，相關方案

則以９票之差不獲通過。於過去周末倫敦就出現一百萬人大遊行，要求就「脫歐」再進行一次公

投。不過這項修正案在今次通過的機會較低，因至少仍有１９名工黨議員將投反對票，同時亦不

會得到保守黨議員的支持，因一旦他們倒戈將會被約翰遜逐出保守黨。



＊約翰遜爭取３日內下議院通過協議＊



若一切順利，法案可於本周五（２５日）前通過下議院的審議程序，迅速交予上議院於本周

末審議。不過無論結果如何英國出現「硬脫歐」的機會相當低，因受到國會的束縛，約翰遜難以

帶領英國無協議脫歐，而假若約翰遜無法贏得任何有意義的表決，歐盟將不會拒絕推遲「脫歐」

期限，以避免負上逼使英國「硬脫歐」的污名。

