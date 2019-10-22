【脫歐鬧劇】市場已反映脫歐協議獲通過，英鎊難望升至１﹒３５

《經濟通通訊社記者吳芷晴２２日報道》英國首相約翰遜雖然成功夾著一份「脫歐」協議從

布魯塞爾返回英國，但英國終於是「有序脫歐」、「硬脫歐」，抑或推遲「脫歐」仍然是一個問

號，不過即使約翰遜的「脫歐」協議獲得英國國會通過，英鎊能夠因此突破１﹒３５水平的預測

可能亦是太過樂觀。



＊英鎊兌美元本月以來累升近６％＊



英國政客周末未能就「脫歐」協議進行決定性投票，但根據當時下議院的辯論以及議員在辯

論期間的表態可以發現約翰遜仍有機會敲定協議，對隔夜英鎊帶來溫和的刺激，顯示目前英鎊的

匯價可能已經反映對協議最終會獲得通過的樂觀預期。

此前包括高盛在內的投資銀行預計，英國國會可能在本周通過新「脫歐」協議，呼籲投資者

趁低吸納英鎊，料英鎊可上試１﹒３５美元關口。本月以來，由於市場愈來愈樂觀地預計「脫歐

」僵局能夠解決，英鎊兌美元已上漲近６％。



＊即使通過協議，英鎊升勢難持久＊



當然如果「脫歐」協議獲得通過，英鎊可能會上升。然而，這可能只是短暫的刺激作用，升

幅可能會消退。天達資產管理公司投資組合經理Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｓｉｌｂｅｒｓｔｏｎ估計，

市場已部分反映協議獲得通過，如果協議最終獲國會支持，英鎊可能至少會升至１﹒３３美元水

平。不過，英國由於「脫歐」過渡期相對較短，英國與歐盟似乎不可能在２０２０年１２月前達

成自由貿易協議，這將不利英鎊的中期前景。

