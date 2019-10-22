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22/10/2019 16:58

《台股攻略－馮偉明》台股今日創２９年新高

　　《台股攻略》台股今日（２２日）升８７﹒１點，收１１２７１﹒２５點，成交量為新台幣
１２６０﹒０３億元，指數創２９年新高。
　　台股今早開市初段已逼近去年１月下旬之高點，其後高位整固，尾市電子股走強，金融股造
好，台積電和鴻海收高，帶動指數升破去年高位。鴻海升超過２％，創下近３個月來新高，台積
電升幅亦接近１％，大立光盤中雖一度由升轉跌，但尾市亦見上升。金融股方面，國泰金升
０﹒４８％、收新台幣４１﹒５元，富邦金升０﹒２２％、收新台幣４５﹒５元，中信金則升
０﹒４８％。印刷電路板族群今日亦表現不俗，南電受惠ＡＢＦ載板旺季需求強勁，第四季業績
續強，全年有望止虧轉盈、股價漲停；欣興、聯茂、台光電與臻鼎－ＫＹ等亦有好表現。今日橡
膠、水泥、電器電纜、生技醫療、電機及觀光等則表現較弱。
　　台股目前仍處於持續尋頂格局，加上資金不斷湧入以及新台幣升值，短線料有支持。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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