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22/10/2019 09:27

《異動股》華潤置地挫近７％暫最差藍籌，先舊後新折讓約７％配股

　　《經濟通通訊社２２日專訊》華潤置地（０１１０９）現跌６﹒９２％，報３３﹒６５元，
暫表現最差藍籌，暫連跌三日累挫逾８％，盤中低見３３﹒６５元，穿十天（約３５﹒４２元）
及廿天（約３４﹒０８８元）；成交約２﹒０５億股，涉資６８﹒８９億元。
　　潤地公布今日與配售代理高盛協議，以先舊後新方式，以每股３３﹒６５元，向不少於六名
獨立承配人配售２億股，佔擴大後股本２﹒８％。配售價較前收市價３６﹒１５元折讓約
６﹒９％。
　　所得款項淨額６７﹒２億元，當中６０﹒５億元用作購置及開發與該集團項目有關的土地，
以及約６﹒７億元用作該集團一般營運資金用途。
　　交易完成後，華潤集團持有公司已發行股本由約６１﹒２７％攤薄至５９﹒５５％。
　　現時，恆生指數報２６８１３，升８８點或升０﹒３３％，主板成交８５﹒１２億元。國企
指數報１０５７３，升３０點或升０﹒２９％。
　　上證綜合指數報２９４５，升５點或升０﹒２０％，成交９﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報９５８２，升２８點或升０﹒３０％，成交２１﹒１６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外　（００６８８）　　　２６﹒８０元　　　升０﹒７５％
　　世房　　（００８１３）　　　２６﹒００元　　　無升跌
　　旭輝　　（００８８４）　　　　５﹒３７元　　　跌０﹒５６％
　　龍湖集團（００９６０）　　　３２﹒８０元　　　跌０﹒３０％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３３﹒６５元　　　跌６﹒９２％

　　融創中國（０１９１８）　　　３６﹒００元　　　無升跌
　　碧桂園　（０２００７）　　　１０﹒８８元　　　升１﹒１２％
　　萬科企業（０２２０２）　　　２９﹒７０元　　　升１﹒１９％
　　中國恆大（０３３３３）　　　１８﹒６０元　　　升０﹒１１％
　　雅居樂　（０３３８３）　　　１０﹒３０元　　　升０﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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