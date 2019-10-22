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即市新聞

22/10/2019 09:37

《異動股》吉利漲逾２％暫最佳國指股，惟折讓七成發行５０萬股

　　《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升２﹒２％，報１３﹒９４元，
盤中高見１４﹒０２元；成交約４７０萬股，涉資６５６７萬元。
　　上日（２１日），吉利汽車公布因集團僱員根據購股權計劃行使購股權而發行３０﹒４萬股
股份，佔已發行約０﹒００３％，每股發行價為４﹒０７元，較上個交易日的每股收市價
１３﹒６４元折讓約７０％。
　　現時，恆生指數報２６７７５點，升４９點或升０﹒１９％，主板成交１１４﹒１４億元。
國企指數報１０５５１點，升８點或升０﹒０８％。
　　上證綜合指數報２９４３點，升３點或升０﹒１２％，成交７８﹒５４億元人民幣。
　　深證成分指數報９５８０點，升２６點或升０﹒２８％，成交１６５﹒７５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒９４元　　　升２﹒２０％
　　比亞迪（０１２１１）　　　３８﹒５５元　　　升１﹒０５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　８﹒２０元　　　升０﹒８６％
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒３３元　　　升０﹒７６％
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒６０元　　　升０﹒２６％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　１﹒８４元　　　無升跌
　　北京汽車（０１９５８）　　　５﹒０３元　　　升０﹒８０％
　　華晨中國（０１１１４）　　　８﹒４３元　　　升０﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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