《異動股》吉利漲逾２％暫最佳國指股，惟折讓七成發行５０萬股

《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升２﹒２％，報１３﹒９４元，

盤中高見１４﹒０２元；成交約４７０萬股，涉資６５６７萬元。

上日（２１日），吉利汽車公布因集團僱員根據購股權計劃行使購股權而發行３０﹒４萬股

股份，佔已發行約０﹒００３％，每股發行價為４﹒０７元，較上個交易日的每股收市價

１３﹒６４元折讓約７０％。

現時，恆生指數報２６７７５點，升４９點或升０﹒１９％，主板成交１１４﹒１４億元。

國企指數報１０５５１點，升８點或升０﹒０８％。

上證綜合指數報２９４３點，升３點或升０﹒１２％，成交７８﹒５４億元人民幣。

深證成分指數報９５８０點，升２６點或升０﹒２８％，成交１６５﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １３﹒９４元 升２﹒２０％

比亞迪（０１２１１） ３８﹒５５元 升１﹒０５％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒２０元 升０﹒８６％

長城汽車（０２３３３） ５﹒３３元 升０﹒７６％

東風集團（００４８９） ７﹒６０元 升０﹒２６％

慶鈴汽車（０１１２２） １﹒８４元 無升跌

北京汽車（０１９５８） ５﹒０３元 升０﹒８０％

華晨中國（０１１１４） ８﹒４３元 升０﹒９６％

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（ｆｚ）

