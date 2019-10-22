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即市新聞

22/10/2019 09:36

《中資異動》李寧（２３３１）現回吐近２％，遭滙證降評級至持有

　　《經濟通通訊社２２日專訊》李寧（０２３３１）現跌１﹒８６％，報２６﹒３５元，盤中
低見２６﹒３元，穿十天線（２６﹒２５５元）；成交約５１６萬股，涉資１﹒３６億元。
　　滙證最新下調李寧評級，由「買入」下調至「持有」，但維持目標價２５﹒５元。不過，瑞
信上調李寧目標價，由２６﹒３元升至３１元，維持「跑贏大市」評級。摩通亦上調李寧目標價
，由２６元升至３１元，維持「增持」評級。
　　恆生指數現報２６７７１，升４５點或０﹒１７％，主板成交１１７﹒４２億元。國企指數
報１０５４７，升４點或０﹒０４％。
　　上證綜指報２９４２，升３點或０﹒１％，成交８４﹒８２億元人民幣。深成指報
９５８１，升２７點或０﹒２９％，成交１７７﹒９５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　（０２３３１）　　　２６﹒３５元　　　跌１﹒８６％
　　新秀麗　（０１９１０）　　　１５﹒７４元　　　跌１﹒６２％
　　特步國際（０１３６８）　　　　４﹒５２元　　　跌１﹒０９％
　　安踏體育（０２０２０）　　　７２﹒０５元　　　跌０﹒６２％
　　滔搏　　（０６１１０）　　　１０﹒００元　　　跌０﹒２０％
　　申洲國際（０２３１３）　　１０５﹒７０元　　　升０﹒０９％
　　迅銷　　（０６２８８）　　　４９﹒７。元　　　升０﹒４０％
　　中國動向（０３８１８）　　　　０﹒８８元　　　升１﹒１５％
　　普拉達　（０１９１３）　　　２３﹒９５元　　　升１﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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