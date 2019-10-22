《中資異動》李寧（２３３１）現回吐近２％，遭滙證降評級至持有

《經濟通通訊社２２日專訊》李寧（０２３３１）現跌１﹒８６％，報２６﹒３５元，盤中

低見２６﹒３元，穿十天線（２６﹒２５５元）；成交約５１６萬股，涉資１﹒３６億元。

滙證最新下調李寧評級，由「買入」下調至「持有」，但維持目標價２５﹒５元。不過，瑞

信上調李寧目標價，由２６﹒３元升至３１元，維持「跑贏大市」評級。摩通亦上調李寧目標價

，由２６元升至３１元，維持「增持」評級。

恆生指數現報２６７７１，升４５點或０﹒１７％，主板成交１１７﹒４２億元。國企指數

報１０５４７，升４點或０﹒０４％。

上證綜指報２９４２，升３點或０﹒１％，成交８４﹒８２億元人民幣。深成指報

９５８１，升２７點或０﹒２９％，成交１７７﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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李寧 （０２３３１） ２６﹒３５元 跌１﹒８６％

新秀麗 （０１９１０） １５﹒７４元 跌１﹒６２％

特步國際（０１３６８） ４﹒５２元 跌１﹒０９％

安踏體育（０２０２０） ７２﹒０５元 跌０﹒６２％

滔搏 （０６１１０） １０﹒００元 跌０﹒２０％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒７０元 升０﹒０９％

迅銷 （０６２８８） ４９﹒７。元 升０﹒４０％

中國動向（０３８１８） ０﹒８８元 升１﹒１５％

普拉達 （０１９１３） ２３﹒９５元 升１﹒２７％

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（ａｌ）

