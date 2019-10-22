《異動股》吉利升幅擴至逾４％創５個月高，獲花旗升至買入

《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升４﹒１１％，報１４﹒２元，

創逾５個月新高；成交約４０８８萬股，涉資５﹒７６億元。暫為升幅最大國指股。

花旗最新發表報告，預期在房地產成效保持穩定下，內地小型城市在購買汽車方面的開支會

增加，在未來１５個月，料將有３７１０億元人民幣從房產轉向購買汽車。

該行將吉利評級由原先的「賣出」升至「買入」，目標價由９元大幅調升近８８％至

１６﹒９元；又將長城汽車（０２３３３）評級由「中性」上調至「買入」，目標價由６﹒２８

元升至７﹒２９元。

長城汽車走高２﹒２７％，報５﹒４１元。

現時，恆生指數報２６７７３，升４７點或升０﹒１８％，主板成交３８４﹒２０億元。國

企指數報１０５２５，跌１８點或跌０﹒１７％。

上證綜合指數報２９３９，跌不足１點，成交６９３﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報９５６７，升１３點或升０﹒１４％，成交１２５６﹒４６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １４﹒２０元 升４﹒１１％

東風集團（００４８９） ７﹒６９元 升１﹒４５％

華晨中國（０１１１４） ８﹒５９元 升２﹒８７％

慶鈴汽車（０１１２２） １﹒８６元 升１﹒０９％

比亞迪 （０１２１１） ３８﹒２０元 升０﹒１３％

北京汽車（０１９５８） ５﹒０３元 升０﹒８０％

長城汽車（０２３３３） ５﹒４１元 升２﹒２７％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒２６元 升１﹒６０％

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（ｙｋ）

