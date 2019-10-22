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即市新聞

22/10/2019 11:18

《異動股》吉利升幅擴至逾４％創５個月高，獲花旗升至買入

　　《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升４﹒１１％，報１４﹒２元，
創逾５個月新高；成交約４０８８萬股，涉資５﹒７６億元。暫為升幅最大國指股。
　　花旗最新發表報告，預期在房地產成效保持穩定下，內地小型城市在購買汽車方面的開支會
增加，在未來１５個月，料將有３７１０億元人民幣從房產轉向購買汽車。
　　該行將吉利評級由原先的「賣出」升至「買入」，目標價由９元大幅調升近８８％至
１６﹒９元；又將長城汽車（０２３３３）評級由「中性」上調至「買入」，目標價由６﹒２８
元升至７﹒２９元。
　　長城汽車走高２﹒２７％，報５﹒４１元。
　　現時，恆生指數報２６７７３，升４７點或升０﹒１８％，主板成交３８４﹒２０億元。國
企指數報１０５２５，跌１８點或跌０﹒１７％。
　　上證綜合指數報２９３９，跌不足１點，成交６９３﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報９５６７，升１３點或升０﹒１４％，成交１２５６﹒４６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒２０元　　　升４﹒１１％
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒６９元　　　升１﹒４５％
　　華晨中國（０１１１４）　　　８﹒５９元　　　升２﹒８７％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　１﹒８６元　　　升１﹒０９％
　　比亞迪　（０１２１１）　　３８﹒２０元　　　升０﹒１３％
　　北京汽車（０１９５８）　　　５﹒０３元　　　升０﹒８０％
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒４１元　　　升２﹒２７％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　８﹒２６元　　　升１﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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