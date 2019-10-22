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22/10/2019 10:23

【駐京專電】工信部：首三季原材料行業工業增加值同比增７％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國工信部公布，前三季度，原材料行業
產業增加值同比增長７％，比去年同期加快２﹒３個百分點。其中鋼鐵、有色、建材分別加快５
﹒４個、３﹒５個、５﹒９個百分點。
　　前８個月消費品工業和機械行業（不含汽車）實現利潤同比分別增長７﹒２％、１１﹒８％

　　前三季度民營和中小工業企業增加值分別增長８％和７﹒１％，快於整體工業增速。截至９
月底，共清償拖欠民營企業中小企業帳款４８００多億元人民幣。

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