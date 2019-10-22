【駐京專電】工信部：首三季新設民企超過５００萬戶，增近１０％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》工信部信息通信發展司司長聞庫表示，前

三季，新設立民營企業超過５００萬戶，增速接近１０％。截至９月底，共清償拖欠民營和中小

企業帳款４８３４億元人民幣，清償進度達到５５﹒８％。

８月末普惠型小微企業貸款餘額１１萬億元人民幣，比年初增長１６﹒９％，貸款戶數比年

初增加３２４萬戶；１－８月發放普惠型小微企業貸款利率比去年平均水平下降０﹒５９個百分

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