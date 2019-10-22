【烏鎮大會】胡潤：螞蟻金服、字節跳動、滴滴成全球三大獨角獸

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》胡潤研究院昨日（２１日）發布的首份《

２０１９胡潤全球獨角獸榜》顯示，全球前三大獨角獸全部來自中國，分別是１萬億元（人民幣

．下同）估值的螞蟻金服、５０００億元估值的字節跳動、和３６００億元估值的滴滴出行。

在第四名到第十名中，平安旗下的陸金所排在第六名，其他全部都是來自美國的獨角獸企業，包

括企業軟件供應商Ｉｎｆｏｒ，美國電子煙品牌ＪＵＵＬ Ｌａｂｓ，在線民宿短租平台愛彼迎

，馬斯克的太空探索技術公司ＳｐａｃｅＸ，共享辦公ＷｅＷｏｒｋ和網路支付公司

Ｓｔｒｉｐｅ。

《胡潤全球獨角獸榜》將全球估值１０億美元以上的科技初創企業進行排名，且要求企業創

辦不超過１０年，獲得過私募投資且未上市。

從國家分布來看，中國以擁有２０６家獨角獸企業，超過美國的２０３家，成為全球獨角獸

企業最多的國家。中美兩國擁有世界八成多獨角獸公司。

印度和英國排名第三第四，各有２１家和１３家；德國和以色列並列第五，各有７家。

從城市來看，北京是全球獨角獸之都，擁有８２家企業，領先於三藩市的５５家，上海４７

家排名第三，紐約２５家排名第四，杭州都以１９家進入前五，深圳１８家排名第六，南京都以

１２家排名第七。

