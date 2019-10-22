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22/10/2019 14:00

【烏鎮大會】胡潤：螞蟻金服、字節跳動、滴滴成全球三大獨角獸

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》胡潤研究院昨日（２１日）發布的首份《
２０１９胡潤全球獨角獸榜》顯示，全球前三大獨角獸全部來自中國，分別是１萬億元（人民幣
．下同）估值的螞蟻金服、５０００億元估值的字節跳動、和３６００億元估值的滴滴出行。
在第四名到第十名中，平安旗下的陸金所排在第六名，其他全部都是來自美國的獨角獸企業，包
括企業軟件供應商Ｉｎｆｏｒ，美國電子煙品牌ＪＵＵＬ　Ｌａｂｓ，在線民宿短租平台愛彼迎
，馬斯克的太空探索技術公司ＳｐａｃｅＸ，共享辦公ＷｅＷｏｒｋ和網路支付公司
Ｓｔｒｉｐｅ。
　　《胡潤全球獨角獸榜》將全球估值１０億美元以上的科技初創企業進行排名，且要求企業創
辦不超過１０年，獲得過私募投資且未上市。
　　從國家分布來看，中國以擁有２０６家獨角獸企業，超過美國的２０３家，成為全球獨角獸
企業最多的國家。中美兩國擁有世界八成多獨角獸公司。
　　印度和英國排名第三第四，各有２１家和１３家；德國和以色列並列第五，各有７家。
　　從城市來看，北京是全球獨角獸之都，擁有８２家企業，領先於三藩市的５５家，上海４７
家排名第三，紐約２５家排名第四，杭州都以１９家進入前五，深圳１８家排名第六，南京都以
１２家排名第七。

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