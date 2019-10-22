《午市前瞻》港股缺乏動力，料２６５００╱２７０００窄幅上落

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普對貿易協議前景樂觀，隔晚美股三大指數上升

。港股今日高開８８點報２６８１３後，一度高見２６８１４後回落，最低倒跌２７點報

２６６９８，整體屬窄幅上落。最終恆指午收２６７６５點，升４０點或升０﹒１５％，主板成

交４３６﹒２９億元。國企指數報１０５２１，跌２１點或跌０﹒２１％。

內地Ａ股走勢同樣處於爭持局面，上證綜合指數報２９３６點，微跌２點，成交

７４４﹒７０億元人民幣。深證成分指數報９５６６點，升１２點，成交１３３５﹒８２億元人

民幣。

本港重磅股方面，由於首三季純利少賺約１４％，中移動（００９４１）跌１﹒４３％，報

６５﹒４元；匯豐控股（００００５）升０﹒４％，報６１﹒４元；騰訊（００７００）漲

０﹒６２％，報３２６﹒８元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２％，報７５﹒０５元；中國平

安（０２３１８）無升跌，報９４﹒２元。



＊潤地配股連累內房，中移聯通績佳股價齊跌＊



潤地（０１１０９）今日公布以先舊後新方式折讓約７％配股，消息連累內房板塊普遍下挫

。潤地挫７﹒０５％，報３３﹒６元，穿配股價３３﹒６５元；龍湖（００９６０）跌

４﹒７１％，報３１﹒３５元；萬科企業（０２２０２）軟１﹒７％，報２８﹒８５元；恆大

（０３３３３）跌１﹒６１％，報１８﹒２８元；碧桂園（０２００７）亦跌１﹒４９％，報

１０﹒６元；融創中國（０１９１８）跌２﹒５％，報３５﹒１元。

中移動及中聯通（００７６２）業績均差過預期，中聯通整體服務收入按年下跌０﹒７％，

令三大中資電訊商集體下挫。中聯通挫３﹒７２％，報８﹒０３元；中電信（００７２８）跌

１﹒９４％，報３﹒５３元。

中金發表研究報告指，國家集採、醫保支付方式改革會令醫藥板塊會經歷短期的陣痛，但隨

著改革的推進，農村地區的醫療需求將進一步釋放。惟板塊普遍下跌，翰森製藥（０３６９２）

跌３﹒５７％，報２５﹒６５元；中生製藥（０１１７７）軟１﹒２５％，報１１﹒０４元；石

藥（０１０９３）亦跌１﹒０３％，午收１７﹒２６元。



＊新經濟股獲利回吐，人大擬授權澳門管橫琴賭股升＊



市場憧憬美團（０３６９０）及小米（０１８１０）等同股不同權可被納入港股通，新經濟

板塊炒昨日上，今早獲利回吐，眾安在綫（０６０６０）跌６﹒４１％，報２４﹒１元；美團點

評跌５﹒０１％，報９１﹒９元；平安好醫生（０１８３３）跌４﹒４２％，報５９﹒４元；小

米集團跌２﹒４５％，報８﹒７６元；閱文集團（００７７２）軟０﹒８０％，報３１﹒２元。

全國人大擬授權澳門管轄橫琴口岸及延伸區，加上有大行唱好，濠賭股全線上揚，金沙

（０１９２８）升２﹒８７％，報３７﹒６５元；銀娛（０００２７）升１﹒９８％，報

５１﹒６元；永利澳門（０１１２８）升１﹒９％，報１６﹒０８元；新濠（００２００）升

１﹒８５％，報２０﹒３５元；澳博（００８８０）漲０﹒７５％，報８﹒０１元。

花旗發表研究報告指，預期在房地產成效穩定，內地小型城市購買汽車開支會增加，預計在

未來１５個月，將有３７１０億元人民幣從房產轉向購買汽車。該行同時大幅調高吉利

（００１７５）目標價由９元至１６﹒９元刺，激板塊普遍造好。吉利汽車升３﹒８１％，報

１４﹒１６元；華晨中國（０１１１４）升３﹒１１％，報８﹒６１元；東風（００４８９）漲

１﹒８５％，報７﹒７２元；廣汽集團（０２２３８）升１﹒３５％，報８﹒２４元；長城汽車

（０２３３３）升１﹒３２％，報５﹒３６元。

市場預期中美將達成首階段貿易協議，手機設備及出口股均見升，瑞聲（０２０１８）升

５﹒３２％，報４８﹒５元，為升幅最大恆指成分股；舜宇（０２３８２）揚０﹒０９％，報

１１５﹒９元；創科實業（００６６９）漲２﹒６５％，報５８﹒１元；萬洲（００２８８）升

０﹒３９０％，報７﹒７３元。



＊姚浩然：濠賭股可策略性短炒＊



中美貿易方面進展順利，外界料第一階段協議有望達成，恆指今早高開８８點，後反覆靠穩

。時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，恆指料將繼續窄幅上落，市場關注

三個方面：一，美企本周陸續公布的業績表現；二，中美第一階段貿易協議；三，本月底聯儲局

議息結果。因此，現階段市場仍沒有特別大的推助動力，故料為恆指本月在２６５００點至

２７０００點之間波動。再者，近期大市成交較淡，市場仍以觀望態度為主，投資者比較少將資

金由指數股轉戰其他板塊。

大行Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ上調澳門１０月博彩收入預測，濠賭股今早上揚，姚浩然指出，近

期濠賭股股值正處於中位數，而企業價值倍數偏低，可以作短線部屬。另外，澳門政府公布較多

利好消息，亦是推動濠賭股原因之一。但濠賭股始終受博彩收入數字影響較大，因此他建議投資

者，如果早前已經有貨在手，若１１月初公布博彩收入數字後股價有升，就應先止賺離場。

（ｆｚ、ｋｓ）

