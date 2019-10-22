《美元走勢－羅明立》美匯只宜在９７﹒１附近輕倉博反彈

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒７２ １０８﹒５４ １０８﹒５６

歐元╱美元 １﹒１１５７ １﹒１１４６ １﹒１１４７

英鎊╱美元 １﹒２９８８ １﹒２９５６ １﹒２９５９

美元╱瑞郎 ０﹒９８７０ ０﹒９８５３ ０﹒９８５９

美元╱港元 ７﹒８４３８ ７﹒８３９８ ７﹒８４２５

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《美元走勢》美國白宮經濟顧問庫德洛稱，如果貿易談判進展順利，有可能取消１２月向中

國貨加徵關稅的計劃。投資者憧憬中美貿易談判前景樂觀，加上已公布業績的標普５００指數成

分股表現大多理想，刺激美股上升。美國１０年期國債孳息逼近１﹒８厘。資料顯示，截至上周

五（２５日）已公布業績的逾１４％標普５００指數企業當中，８１％的盈利高於分析師預期，

若本周公布的業績繼續有正面消息，美股可望再創新高。最新利率期貨資料顯示，美聯儲本月底

減息的機會為９３％，不過局方未有持續減息的計劃。美匯於９７邊緣見支持但回升力度不強，

只宜在９７﹒１０附近輕倉博反彈，跌破９６﹒８０止蝕。

受早前全球貿易環境惡化影響，日本９月出口與進口繼續按年下降，連續第３個月出現貿易

逆差。數據顯示，由於汽車零件、半導體設備等出口下滑，９月日本出口額按年跌５﹒２％，連

續１０個月按年收縮。日本央行行長黑田東彥稱，若全球風險加劇，威脅到日本實現２％的通脹

目標，日本央行將進一步放寬貨幣政策。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２００ １﹒１０５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

