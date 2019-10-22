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即市新聞

22/10/2019 15:00

《美元走勢－羅明立》美匯只宜在９７﹒１附近輕倉博反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７２　　　１０８﹒５４　　　１０８﹒５６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１５７　　　１﹒１１４６　　　１﹒１１４７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９８８　　　１﹒２９５６　　　１﹒２９５９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８７０　　　０﹒９８５３　　　０﹒９８５９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３８　　　７﹒８３９８　　　７﹒８４２５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國白宮經濟顧問庫德洛稱，如果貿易談判進展順利，有可能取消１２月向中
國貨加徵關稅的計劃。投資者憧憬中美貿易談判前景樂觀，加上已公布業績的標普５００指數成
分股表現大多理想，刺激美股上升。美國１０年期國債孳息逼近１﹒８厘。資料顯示，截至上周
五（２５日）已公布業績的逾１４％標普５００指數企業當中，８１％的盈利高於分析師預期，
若本周公布的業績繼續有正面消息，美股可望再創新高。最新利率期貨資料顯示，美聯儲本月底
減息的機會為９３％，不過局方未有持續減息的計劃。美匯於９７邊緣見支持但回升力度不強，
只宜在９７﹒１０附近輕倉博反彈，跌破９６﹒８０止蝕。
　　受早前全球貿易環境惡化影響，日本９月出口與進口繼續按年下降，連續第３個月出現貿易
逆差。數據顯示，由於汽車零件、半導體設備等出口下滑，９月日本出口額按年跌５﹒２％，連
續１０個月按年收縮。日本央行行長黑田東彥稱，若全球風險加劇，威脅到日本實現２％的通脹
目標，日本央行將進一步放寬貨幣政策。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒９０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２００　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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