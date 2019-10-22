【港元利率】３個月期定存息，工銀亞洲４﹒２厘最高

港元拆息昨（２１日）轉升，但３間港銀反而鬥減港元定存息，中資大行工銀亞洲全面削短

中長息。

招商永隆及集友昨亦略減半年存息，僅交銀香港微加３個月存息，業界又指臨近月底料拆息

更波動，令短存息率較飄忽，易受拆息上落所左右。

計及市面所有定存，目前３個月年息以工銀亞洲的４﹒２厘為「高息王」，反映銀行資金成

本的３個月拆息昨僅報２﹒１３厘，反觀市面１４間銀行的同期存息高於拆息，凸顯銀行仍盡量

保持較高特惠息，如工銀亞洲專攻以電子渠道開立的新客等。《香港經濟日報》

