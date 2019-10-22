  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2019 08:32

【港元利率】３個月期定存息，工銀亞洲４﹒２厘最高

　　港元拆息昨（２１日）轉升，但３間港銀反而鬥減港元定存息，中資大行工銀亞洲全面削短
中長息。
　　招商永隆及集友昨亦略減半年存息，僅交銀香港微加３個月存息，業界又指臨近月底料拆息
更波動，令短存息率較飄忽，易受拆息上落所左右。
　　計及市面所有定存，目前３個月年息以工銀亞洲的４﹒２厘為「高息王」，反映銀行資金成
本的３個月拆息昨僅報２﹒１３厘，反觀市面１４間銀行的同期存息高於拆息，凸顯銀行仍盡量
保持較高特惠息，如工銀亞洲專攻以電子渠道開立的新客等。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態22/10/2019
【加國大選】乏單一議題選情混亂 杜魯多爭連任難穩贏
興證快訊21/10/2019
港股回穩
FOCUS21/10/2019
【FOCUS】「復仇者」剎停脫歐表決 約翰遜怪招抗「三拖歐」
生財有道21/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：奧園健康吼5.5元中線揸
中國故事21/10/2019
【烏鎮大會】第六屆互聯網大會開幕 雙馬缺席成遺憾
國際動態21/10/2019
智利示威升級 聖地亞哥宵禁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金