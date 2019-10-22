《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布第三輪支援企業的紓困措施，包括向運
輸業界提供６個月的燃料補貼，惠及６﹒１萬輛的士及紅色小巴，１８０間公共交通營辦商及
１３萬商用車主，涉及１３﹒６億元。
他表示，政府亦會為商用船隻提供一次檢驗費豁免，涉及６３００艘船。另外，政府產業的
租金寬免亦會擴闊到地政總署及康文署轄下的公眾停車場、超級市場、商店，康文署轄下的小食
亭及餐廳，以及短期租約的倉庫等，租金減免六個月，由本月１日起生效，涉及６億元。三項紓
困措施合共涉及公帑２０億元。（ｊｏ）
22/10/2019 16:05
【紓困措施】政府推６個月商用車燃料補貼等三措施，涉２０億元
《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布第三輪支援企業的紓困措施，包括向運
輸業界提供６個月的燃料補貼，惠及６﹒１萬輛的士及紅色小巴，１８０間公共交通營辦商及
１３萬商用車主，涉及１３﹒６億元。
他表示，政府亦會為商用船隻提供一次檢驗費豁免，涉及６３００艘船。另外，政府產業的
租金寬免亦會擴闊到地政總署及康文署轄下的公眾停車場、超級市場、商店，康文署轄下的小食
亭及餐廳，以及短期租約的倉庫等，租金減免六個月，由本月１日起生效，涉及６億元。三項紓
困措施合共涉及公帑２０億元。（ｊｏ）
|FOCUS22/10/2019
【FOCUS】清算大限至 慎防P2P
|生財有道22/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：潤地高位有貨可繼續持有
|中國故事22/10/2019
【烏鎮大會】上半年TMT投資額創三年新低 「硬科技」企業獲捧
|國際動態22/10/2019
【加國大選】乏單一議題選情混亂 杜魯多爭連任難穩贏
|興證快訊21/10/2019
港股回穩
|FOCUS21/10/2019
【FOCUS】「復仇者」剎停脫歐表決 約翰遜怪招抗「三拖歐」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰