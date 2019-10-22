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22/10/2019 16:05

【紓困措施】政府推６個月商用車燃料補貼等三措施，涉２０億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布第三輪支援企業的紓困措施，包括向運
輸業界提供６個月的燃料補貼，惠及６﹒１萬輛的士及紅色小巴，１８０間公共交通營辦商及
１３萬商用車主，涉及１３﹒６億元。
　　他表示，政府亦會為商用船隻提供一次檢驗費豁免，涉及６３００艘船。另外，政府產業的
租金寬免亦會擴闊到地政總署及康文署轄下的公眾停車場、超級市場、商店，康文署轄下的小食
亭及餐廳，以及短期租約的倉庫等，租金減免六個月，由本月１日起生效，涉及６億元。三項紓
困措施合共涉及公帑２０億元。（ｊｏ）

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