《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波今日下午四時，聯同商務及經濟發展局局長
邱騰華和運輸及房屋局局長陳帆，公布新一輪支援企業措施。消息指，為了保持航班客流量、業
界就業及為港人提供外遊優惠，政府將補貼港人買機票費用，每人１２０元；而符合特定條件的
旅客，政府將資助入住酒店，約為每人每晚１００元。
行政會議成員林正財表示，若上述兩項措施能夠落實，有助紓緩現時社會現況，認為普羅大
眾都能受惠。（ｊｏ）
22/10/2019 14:41
【修例風暴】陳茂波公布新紓困措施，消息指將資助港人買機票
《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波今日下午四時，聯同商務及經濟發展局局長
邱騰華和運輸及房屋局局長陳帆，公布新一輪支援企業措施。消息指，為了保持航班客流量、業
界就業及為港人提供外遊優惠，政府將補貼港人買機票費用，每人１２０元；而符合特定條件的
旅客，政府將資助入住酒店，約為每人每晚１００元。
行政會議成員林正財表示，若上述兩項措施能夠落實，有助紓緩現時社會現況，認為普羅大
眾都能受惠。（ｊｏ）
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