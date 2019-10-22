【修例風暴】陳茂波公布新紓困措施，消息指將資助港人買機票

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波今日下午四時，聯同商務及經濟發展局局長

邱騰華和運輸及房屋局局長陳帆，公布新一輪支援企業措施。消息指，為了保持航班客流量、業

界就業及為港人提供外遊優惠，政府將補貼港人買機票費用，每人１２０元；而符合特定條件的

旅客，政府將資助入住酒店，約為每人每晚１００元。

行政會議成員林正財表示，若上述兩項措施能夠落實，有助紓緩現時社會現況，認為普羅大

眾都能受惠。（ｊｏ）

