【修例風暴】受社會事件影響，新地取消公益垂直跑賽事

《經濟通通訊社２２日專訊》新地（０００１６）表示，鑑於近期的社會事件，為顧及參加
者和工作人員的安全，經審慎考慮後，決定取消原定於１２月１日（星期日）舉行的「新地公益
垂直跑－勇闖香港ＩＣＣ」，已報名參賽者將於１１月３０日或之前獲全數報名費退款。
新地表示，將貫徹運動行善精神，作額外捐款以補貼退回報名費後的差額，令總善款額不變
，以繼續資助原定受惠機構推行的基層兒童及青少年項目。（ｂｉ）
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