《經濟通通訊社２２日專訊》政府宣布，財政司司長陳茂波今日下午四時將聯同商務及經濟
發展局局長邱騰華和運輸及房屋局局長陳帆，就支援企業措施，在政府總部會見傳媒。
署理行政長官張建宗今早出席行政會議前向傳媒表示，陳茂波下午將聯同相關政策局，公布
第三輪紓困措施，針對因社會事件而大受打擊的零售、餐飲及物流業。他指，政府在施政報告公
布後不足一周再推出抒困措施是急市民所急，希望立法會在新一屆會期能重回正軌，早日審議紓
困措施，真正協助有需要的市民及中小企。（ｃｌ）
22/10/2019 11:34
【紓困措施】陳茂波下午四時聯同邱騰華及陳帆公布支援企業措施
《經濟通通訊社２２日專訊》政府宣布，財政司司長陳茂波今日下午四時將聯同商務及經濟
發展局局長邱騰華和運輸及房屋局局長陳帆，就支援企業措施，在政府總部會見傳媒。
署理行政長官張建宗今早出席行政會議前向傳媒表示，陳茂波下午將聯同相關政策局，公布
第三輪紓困措施，針對因社會事件而大受打擊的零售、餐飲及物流業。他指，政府在施政報告公
布後不足一周再推出抒困措施是急市民所急，希望立法會在新一屆會期能重回正軌，早日審議紓
困措施，真正協助有需要的市民及中小企。（ｃｌ）
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