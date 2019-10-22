【本港經濟】９月整體通脹率回落至３﹒２％，低於預期

《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，今年９月份整體消費物價與一年前同月比較

，上升３﹒２％，較８月份的相應升幅（３﹒５％）以市場預測的３﹒３％為低。剔除所有政府

一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在９月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為

３﹒２％，較８月份（３﹒４％）為低。



＊去年上調公屋租金的影響消失＊



政府發言人表示，９月份的基本消費物價通脹率輕微下降至３﹒２％，這是由於去年同月上

調公營房屋租金的影響開始消散。雖然食品通脹因為豬肉價格高昂而維持高企，但消費物價指數

其他主要組成項目的價格壓力仍然大致溫和。展望將來，隨著本地經濟狀況欠佳及進口通脹進一

步緩和，整體價格壓力應維持受控。不過，受新鮮豬肉供應情況的影響，通脹率可能在短期內仍

然會略為高企。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至９月止的三個月的平均每月升幅為０﹒２％，而截

至８月止的三個月的相應升幅則為０﹒４％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅

為０﹒２％及０﹒４％。



＊首九個月基本通脹率為３％＊



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在９月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外

出用膳）（上升１３﹒１％）、住屋（上升３﹒２％）、雜項物品（上升３﹒２％）、雜項服務

（上升２﹒６％）、外出用膳（上升２﹒１％）和交通（上升２﹒１％）。另一方面，綜合消費

物價指數在９月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌５﹒６％）、衣履（下跌１﹒８

％）、耐用物品（下跌１﹒７％）和煙酒（下跌０﹒９％）。

以今年首九個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒８％，剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，相應升幅為３％。在今年第三季，綜合消費物價指數較一年前同期上升３

﹒３％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為３﹒３％。（ｃｌ）

