  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2019 16:31

【本港經濟】９月整體通脹率回落至３﹒２％，低於預期

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，今年９月份整體消費物價與一年前同月比較
，上升３﹒２％，較８月份的相應升幅（３﹒５％）以市場預測的３﹒３％為低。剔除所有政府
一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在９月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為
３﹒２％，較８月份（３﹒４％）為低。

＊去年上調公屋租金的影響消失＊

　　政府發言人表示，９月份的基本消費物價通脹率輕微下降至３﹒２％，這是由於去年同月上
調公營房屋租金的影響開始消散。雖然食品通脹因為豬肉價格高昂而維持高企，但消費物價指數
其他主要組成項目的價格壓力仍然大致溫和。展望將來，隨著本地經濟狀況欠佳及進口通脹進一
步緩和，整體價格壓力應維持受控。不過，受新鮮豬肉供應情況的影響，通脹率可能在短期內仍
然會略為高企。
　　經季節性調整的綜合消費物價指數，截至９月止的三個月的平均每月升幅為０﹒２％，而截
至８月止的三個月的相應升幅則為０﹒４％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅
為０﹒２％及０﹒４％。

＊首九個月基本通脹率為３％＊

　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在９月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外
出用膳）（上升１３﹒１％）、住屋（上升３﹒２％）、雜項物品（上升３﹒２％）、雜項服務
（上升２﹒６％）、外出用膳（上升２﹒１％）和交通（上升２﹒１％）。另一方面，綜合消費
物價指數在９月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌５﹒６％）、衣履（下跌１﹒８
％）、耐用物品（下跌１﹒７％）和煙酒（下跌０﹒９％）。
　　以今年首九個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒８％，剔除所有政府一
次性紓困措施的影響，相應升幅為３％。在今年第三季，綜合消費物價指數較一年前同期上升３
﹒３％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為３﹒３％。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS22/10/2019
【FOCUS】清算大限至 慎防P2P
生財有道22/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：潤地高位有貨可繼續持有
中國故事22/10/2019
【烏鎮大會】上半年TMT投資額創三年新低 「硬科技」企業獲捧
國際動態22/10/2019
【加國大選】乏單一議題選情混亂 杜魯多爭連任難穩贏
興證快訊21/10/2019
港股回穩
FOCUS21/10/2019
【FOCUS】「復仇者」剎停脫歐表決 約翰遜怪招抗「三拖歐」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金