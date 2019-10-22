  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2019 16:48

【修例風暴】禁止公眾查閱選民登記冊，警察隊員佐級協會上訴得直

　　《經濟通通訊社２２日專訊》區議會選舉將於１１月２４日舉行，警察隊員佐級協會要求法
庭頒下臨時禁制令，禁止選管會容許市民查閱各選民姓名和地址，惟早前遭法庭拒絕，協會提出
上訴，高等法院上訴庭今日裁定協會勝訴，並頒下臨時禁制令，禁止公眾查閱選民登記冊。
　　協會上訴時稱，目前「起底」風氣蔓延至全社會，查閱選民登記冊的安排，為警員及其家人
帶來實際風險；認為若要檢視有否種票，公眾只要看同一地址會否有多人登記便可，不用配以選
民姓名。（ｃｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS22/10/2019
【FOCUS】清算大限至 慎防P2P
生財有道22/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：潤地高位有貨可繼續持有
中國故事22/10/2019
【烏鎮大會】上半年TMT投資額創三年新低 「硬科技」企業獲捧
國際動態22/10/2019
【加國大選】乏單一議題選情混亂 杜魯多爭連任難穩贏
興證快訊21/10/2019
港股回穩
FOCUS21/10/2019
【FOCUS】「復仇者」剎停脫歐表決 約翰遜怪招抗「三拖歐」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金