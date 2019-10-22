【修例風暴】禁止公眾查閱選民登記冊，警察隊員佐級協會上訴得直

《經濟通通訊社２２日專訊》區議會選舉將於１１月２４日舉行，警察隊員佐級協會要求法

庭頒下臨時禁制令，禁止選管會容許市民查閱各選民姓名和地址，惟早前遭法庭拒絕，協會提出

上訴，高等法院上訴庭今日裁定協會勝訴，並頒下臨時禁制令，禁止公眾查閱選民登記冊。

協會上訴時稱，目前「起底」風氣蔓延至全社會，查閱選民登記冊的安排，為警員及其家人

帶來實際風險；認為若要檢視有否種票，公眾只要看同一地址會否有多人登記便可，不用配以選

民姓名。（ｃｌ）（ｚｚ）

