《經濟通通訊社２２日專訊》英記茶莊集團（０８２４１）公布，預期集團將於截至今年９
月３０日止六個月產生淨虧損約６００萬元。
公司表示，預期虧損主要由於最近６月至９月持續發生的社會事件導致營業額減少，其中原
因包括，營業時間縮短及某些商鋪和專櫃突然停業，以及尤其在周末期間購物的顧客逐漸減少。
其他因素包括一間飲料零售店的開業以及截至今年９月３０日止六個月的續租租金支出相對於截
至去年９月３０日止期間的上升。
公司預期將於今年１１月中旬公布集團中期業績。（ｂｎ）
22/10/2019 12:20
【企業盈警】英記茶莊（０８２４１）預期中期淨虧損約６００萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》英記茶莊集團（０８２４１）公布，預期集團將於截至今年９
月３０日止六個月產生淨虧損約６００萬元。
公司表示，預期虧損主要由於最近６月至９月持續發生的社會事件導致營業額減少，其中原
因包括，營業時間縮短及某些商鋪和專櫃突然停業，以及尤其在周末期間購物的顧客逐漸減少。
其他因素包括一間飲料零售店的開業以及截至今年９月３０日止六個月的續租租金支出相對於截
至去年９月３０日止期間的上升。
公司預期將於今年１１月中旬公布集團中期業績。（ｂｎ）
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