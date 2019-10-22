《小傳日記》濠賭力谷內房縮，魚缸走勢好難捉！



《小傳日記》花旗國總統話同神州第一階段嘅貿易協議談判都幾順利，而且白宮經濟顧問庫

德洛仲話，如果貿易談判傾得理想，可能會考慮撤銷原定１２月嘅新一輪關稅，消息刺激花旗國

三大指數全線回升，港股今日（２２日）都高開８８點報２６８１３點，之後最高更加見過

２６８４４點升１１８點。不過，由於缺乏實質利好消息支持，魚缸升幅略為收窄，曾經一度由

升轉跌２７點見２６６９８點，之後維持窄幅上落。午後，香江財爺宣布會喺四點鐘公布一系列

撐經濟紓困措施，魚缸輕微升返接近１００點，但尾市腳軟，最終埋單只係升到６０點報

２６７８６點，主板成交７５１﹒８４億銀增加近一成八。國貨報１０５２６，跌１６點。

Ａ場方面，上證指數報２９５４，升１４點或升半巴仙，深成指數報９６４２，升８８點或

升近１巴仙，兩市成交３５７０﹒０３億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微漲近半巴仙，報６１﹒４銀。ＱＱ（００７００）

間接增持手遊商ＳＵＰＥＲＣＥＬＬ，走高近１巴仙，報３２７﹒６銀。生發發（００３８８）

軟唔夠半巴仙，報２４２﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）升一格報７５﹒２５銀。建行

（００９３９）升近半巴仙，報６﹒３銀。



＊車佬擴財源吉利已摩拳，內房急叫苦潤地突配股＊



花旗發表報告，唱好神州砵砵車佬，話預期喺房地產孖屐保持穩定之下，喺未來１５個月入

面，神州細嘅城市會使多接近４千億人仔去買砵砵車，今日成個板塊普遍齊齊衝前，其中吉利

（００１７５）獲花旗升評級至「買貨」，漲近半成，報１４﹒２８銀。長汽（０２３３３）亦

獲升至「買貨」，彈起近２巴仙，報５﹒３７銀；華晨（０１１１４）亦飆高近４巴仙，報

８﹒６５銀；廣汽（０２２３８）及東風（００４８９）齊齊升逾２巴仙，報８﹒３１銀及

７﹒７６銀。

神州磚頭大佬潤地（０１１０９）宣布以先舊後新方式折讓約７巴仙配股，集資６７億銀，

拖累股價急挫近８巴仙報３３﹒３銀，跌穿配股價３３﹒６５銀，成為全日包尾藍戰士。今日其

他內房佬都頭耷耷，龍湖（００９６０）插水逾４巴仙，報３１﹒４５銀；中海外

（００６８８）亦軟逾１巴仙，報２６﹒３銀；融創（０１９１８）撻低逾２巴仙報３５﹒１５

銀；世房（００８１３）走低逾１巴仙，報２５﹒６５銀；萬科（０２２０２）滑近２巴仙，報

２８﹒９銀。



＊對手業績勁瑞聲跟住升，業績唔太差聯通仍向下＊



今日瑞聲（０２０１８）叻叻豬爬上近６巴仙，報４８﹒７銀，主要因為對手立訊精密業績

靚仔，第三季度淨利潤按年升六成七，帶動埋其他手機佬股價上揚。舜宇光學（０２３８２）就

子（００２８５）跌逾近２巴仙，報１１銀；通達（００６９８）飛起近半成，報０﹒６４銀。

神州電訊就派成績表，其中聯通（００７６２）首三季多賺一成二，但服務收入減少，股價

就急跌近４巴仙，報８﹒０２銀；中移動（００９４１）首季少賺一成四，股價都跌逾１巴仙，

報６５﹒６５元。中電信（００７２８）潛逾１巴仙，報３﹒５５銀；鐵塔（００７８８）跪低

逾半巴仙，報１﹒６９銀。



＊大行又唱好濠賭好路數，科技股散水小米勁憔悴＊



大行Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ出報告，預料馬交１０月博彩收入由下降３至６巴仙，上調至只係

跌３巴仙至持平，又話預計香江抗議活動帶來嘅影響相當小。另外，人大又話授權馬交管轄橫琴

口按及延伸區，馬交佬立即炒起，銀娛（０００２７）飛起逾２巴仙，報５１﹒８５銀；新濠國

際（００２００）跟升逾１巴仙，報２０﹒２５銀；澳博（００８８０）漲１巴仙，報８﹒０３

銀；永利馬交（０１１２８）踢高近２巴仙，報１６﹒０８銀；金沙（０１９２８）漲近３巴仙

，報３７﹒５５銀；美高梅（０２２８２）升逾１巴仙，報１２﹒３２銀。

早幾日新經濟股狂炒，因為話同股不同權股份可以納入港股通，連升幾日之後今日回吐，小

米（０１８１０）跌逾１巴仙，報８﹒８５銀；美團（０３６９０）潛水逾６巴仙報９０﹒５５

銀；美圖（０１３５７）回逾２巴仙，報１﹒６６銀；平安好醫生（０１８３３）同樣潛逾半成

，報５９銀；創夢天地（０１１１９）跌逾２巴仙，報４﹒０８銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

