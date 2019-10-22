《真知灼見－溫灼培》提防英鎊待變

《真知灼見》雖然英國首相約翰遜百般的不願意，甚至在給予歐盟的延遲「脫歐」申請信上

也不願意簽署，但是約翰遜終於也要向英國國會低頭，把延遲「脫歐」信件呈交了予歐盟。從事

件中反映出，不論約翰遜如何強硬，他仍是受制於國會。另外，他原先想把英國「脫歐」方案於

昨天（２１日）再向國會闖關，但遭到國會下議院議長白高漢阻止，指同一方案已於上周六

（１９日）作出討論，沒意義在這麼短時間內再交給國會審批。由於現在距離本月底的「脫歐」

期限只剩下１星期多，加上英國國會早已表決不容政府執行「硬脫歐」，料約翰遜亦只能就範要

作延遲「脫歐」。市場對英國「硬脫歐」預期降，不單可從英鎊的上升可見一班，就是英國債息

也出現顯著回升。上周四（１７日），英國１０年債息高見０﹒７９３％，是過去三個月來高位

；今天，英國１０年債息報０﹒７４７％。



＊鍔匯呈現技術超買，有調整壓力＊



美國貿易代表萊特希澤向記者指，本周一中美副部長級別貿易官員在談判中取得進展，而財

長努欽亦準備將於本周五（２５日）透過電話與中方相等級別官員作進一步談判，務必於１１月

１６日及１７日的亞太經貿合作組織會議（ＡＰＥＣ）上，當中美兩國元首會面時能達成首階段

協議。美國總統特朗普昨晚亦表示對中美兩國快將達成貿易協議有信心。另外，白宮經濟顧問庫

德洛更指出，假使中美能達成協議，不排除美國將取消對中國入口的消費品，如手提電話電腦及

平版電腦等，撤銷其１５％關稅。受惠於上述消息刺激，具避險功能的美元及日圓走弱，相反澳

元及新西蘭元則最能受惠。新西蘭元今早（２２日）更重上６４美仙之上這一個月來高位。

綜合上述市場最新的發展，受惠於避險情緒降，使美元整體匯價走弱，有利於一眾外幣，當

中當然包括歐元及英鎊匯價進一步走強。現在，我們先要關注英鎊短期內能否上破１﹒３０美元

的重要阻力，假如這麼利好因素下英鎊也不能突破及企穩元之上，大家便要小心英鎊或會從高位

回落。技術上，英鎊約在兩周前，從１﹒２２美元起步上升，至今累積升幅已近８００點，可謂

升幅顯著。多項技術指標亦已呈現超買入情況，有調整壓力。



＊約翰遜不甘受制國會或提前大選＊



從基礎因素上，相信約翰遜亦不會甘心受制於國會，下一步他所能做相信是要提前大選。而

工黨黨魁郝爾彬亦曾透露，如約翰遜延遲「脫歐」，他是會支持提前大選。所以如約翰遜一旦提

出提前大選，而工黨又給予支持，英國大選隨時可能早於１１月２６日舉行。大選一旦提出，其

所帶來的不穩定元素，料將把英鎊從高位壓下。一點必須理解，經歷了三年的擾攘，英國人已失

去耐性，想盡快把「脫歐」問題解決。這也是他們一直支持約翰遜的原因，也是約翰遜所屬保守

黨獲高支持率的原因。如他透過大選控制了國會，屆時國會將再難阻止他以任何形式「脫歐」，

可以想像，這憂慮會對英鎊匯價相當不利。

最後提提大家今天是日本假期，料亞洲市場將會相較淡靜。另外，市場正等待加拿大大選結

果。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

