《策略縱橫－陳寶明》澳元前景蒙上陰影

《策略縱橫》環球股市一個月內上上落落，一方面中美貿易談判第一階段聲稱達成協議，但

具體內容還要敲定，市場觀望氣氛濃厚。另一方面，世界經濟放慢恐怕已成定局，特別是中國第

三季增長只有６％，環球央行陸續減息，投資者要謹慎小心，相信返股市都是有波幅沒升幅。

有朋友要我分析澳元的短期走勢，其實澳元近期靠穩於６８美仙，是得力於強勁的出口，礦

產價格高企，特別是鐵礦石價格，因巴西水淹礦場停產，澳洲獨佔市場，價格由年初每公噸７４

美元急升，最高曾升逾１００美元，現時仍停留在９０美元。

短期因素是資金流動決定澳元走勢的重要因素，首先是息差因素，以美國１年期債券利率

（約１﹒６％）比對澳洲１年債券利率（約０﹒８％），息差令澳元處於不利位置。加上澳洲儲

備銀行（中央銀行）已在短短五個月內毫不猶豫地減了三次利息，共７５點子，目前的官息跌至

歷史低位０﹒７５％，還說有可能再減及實施量化寬鬆貨幣政策，對澳元不利。

第二，澳洲樓市暫時轉定，得助於按揭利率下降和銀行放寬本地借貸條件，但是外來投資條

件沒有放鬆，外來投資者仍未回來。加上過往數年瘋狂趕工興建的樓房落成，供應陸續增加，質

素非常參差，近期悉尼多個房地產項目出事，令投資者滿懷戒心。

第三，經濟方面，國際貨幣基金會已大幅下調澳洲經濟由今年增長２﹒８％降至１﹒７％，

警告澳洲的經濟轉差，其實近期澳洲人把減稅得到的錢都用於償還抵押貸款了，根本沒有多餘的

錢來消費。私人投資疲弱，失業問題逐漸惡化，會令澳元前景蒙上陰影。

澳洲已經歷了２９年的經濟繁榮，成型的調整未普出現過，最壞的情況還未出現。澳洲經濟

放慢可令澳元加快回落至６６－６７美仙範圍，有心移民的人士可等待最佳時機，從容入市吸納

。《退休投資顧問及經濟師 陳寶明》

