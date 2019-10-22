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即市新聞

22/10/2019 12:13

《匯海澤言－葉澤恆》美匯指數或有機會見頂，英國脫歐遲遲未解決

　　《匯海澤言》聯儲局開始進入靜默期，未來多日將不會有委員就利率發表講話。據彭博向投
資者進行的調查顯示，投資者對本月的減息機會高達九成。從近期多名委員的言論，反映對減息
持開放態度，但講法似乎沒有如７月及９月般堅定。估計市場目前的焦點，主要在會後報告中，
是否反映委員認為經濟已經注入足夠的流動性，以刺激美國經濟持續增長，並且可能就暫停是次
減息周期進行評估。若美匯指數跌穿５０周線的９７﹒２３７，預料有機會進一步下試２００周
線的９６﹒０４１。

＊英國下議院將提交脫歐協議法案＊

　　英國下議院議長指政府提交的脫歐協議，與周六的會議討論的內容相同，會造成混亂及重複
。英國政府隨後提交的脫歐協議法案，將於今日進行二讀，並會在周四（２４日）表決。如果獲
得通過，會提交上議院及表決。另一方面，歐盟目前仍未回覆英國延後脫歐的申請，而蘭開斯特
公爵領地事務大臣高文浩表示，英國硬脫歐的可能性增加，他已準備好應變措施。英國目前仍處
於脫歐協議的十字街頭，若從目前的發展趨勢看，似乎英國重新大選的機會及出現硬脫歐的機會
較大。若最終獲得歐盟延後脫歐，相信工黨將會提出不信任動議及提早大選。英鎊兌美元目前最
大阻力分別是１００及２００周線，目前在１﹒３０８５及１﹒３１５０。

＊中美貿易談判第二回合開始＊
　
　　中美貿易代表將於本星期就貿易問題再進行磋商，美國總統特朗普就對與中國的貿易談判發
放正面訊息。特朗普更估計，中美第二階段的貿易協議所涉及的議題，可能較首階段協議容易處
理。美國貿易代表萊特希澤就表示，美方目前仍以下月中亞太經合組織峰會為期限，希望兩國領
導人到時能夠簽署貿易協議。但是，美國商務部長羅斯接受訪問時就表示，協議不一定在下月決
定，更重要的是協議符合要求。另一方面，中國向世貿投訴，指責奧巴馬政府年代向中國的太陽
能板、風電塔等產品實施反補貼稅，違反世貿規定，可能影響貿易談判氣氛。中國被指在達成首
階段貿易談判後，向巴西採購更多大豆，反而未有再向美國大手買入。美國副總統彭斯將於周四
發表講話，內容可能會涉及中國。人行今日在公開市場淨投放２５００億元人民幣，是今年５月
以來最高水平，反映人行亦有所加碼放水。因此，預料離岸美元兌人民幣將在７﹒０５至
７﹒１２之間上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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