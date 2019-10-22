港府擬推新紓困措施，恒指升６０點收報２６７８６，成交７５２億

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普表示，與中國的貿易協議進展順利，加上美企
季績亮麗，隔晚（２１日）美股小幅反彈。今早恆指高開８８點，報２６８１４點，最高曾升至
１１８點，報２６８４４點。但受潤地（０１１０９）及中移動（００９４１）表現拖累，恆指
一度倒跌２７點，低見２６６９８點。其後，在手機設備股及汽車股帶動下止跌回穩，最終恆指
收報２６７８６點，升６０點或升０﹒２３％。主板成交７５１﹒８４億元，按日增近１８％。
國企指數報１０５２６，跌１６點或跌０﹒１６％。
Ａ股方面，上證綜指收報２９５４點，升１４點或０﹒５％。深成指收報９６４２點，升
８８點或０﹒９３％，兩市全日成交僅３５７０元人民幣。
重磅股方面，騰訊（００７００）落實增持手遊開發商Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ，全日升
０﹒８６％，報３２７﹒６元；友邦（０１２９９）全日升０﹒０７％，報７５﹒２５元；本周
四（２４日）將公布季績的平保（０２３１８），收升０﹒２１％，報９４﹒４元；建行
（００９３９）揚０﹒４８％，報６﹒３元；匯控（００００５）漲０﹒４１％，報６１﹒４元
。港交所（００３８８）軟０﹒１６％，報２４２﹒２元。
另外，上日杭州公司遭警察調查的５１信用卡（０２０５１），公司否認非法盜取訊息，午
後復牌急飆１２﹒９９％，報２元。
＊潤地折讓配股內房挨沽，聯通中移動季績市場不收貨＊
潤地（０１１０９）折讓近７％配售２億股，各大行亦隨即出貨，全日挫７﹒８８％，報
３３﹒３元，為跌幅最大藍籌及國指股。其他內房方面，花旗料內房漲勢延至第四季及明年，但
仍抵消不了負面消息，內房全線向下。龍湖（００９６０）挫４﹒４１％，報３１﹒４５元；中
海外（００６８８）跌１﹒１３％，報２６﹒３元；融創（０１９１８）跌２﹒３６％，報
３５﹒１５元；萬科（０２２０２）跌１﹒５３％，報２８﹒９元；碧桂園（０２００７）走低
０﹒９３％，報１０﹒６６元。
中聯通（００７６２）今年首三季盈利按年上升１１﹒９％，但移動服務收入按年下降
６﹒１％，全日收挫３﹒８４％，報８﹒０２元；另外，中移動首三季純利按年跌１３﹒９％，
全日跌１﹒０６％，報６５﹒６５元；中電信（００７２８）全日跌１﹒３９％，報３﹒５５元
。
花旗預計資金有機會從房產轉向購車，上調吉利（００１７５）及長汽（０２３３３）評級
至「買入」，吉利全日飆４﹒６９％，報１４﹒２８元，創５個月高，為表現最佳國指股；長汽
則揚１﹒５１％，報５﹒３７元。其他汽車股亦順勢向上，東風（００４８９）升２﹒３７％，
報７﹒７６元；廣汽（０２２３８）升２﹒２１％，報８﹒３１元；華晨（０１１１４）升
３﹒５９％，報８﹒６５元；比亞迪（０１２１１）軟０﹒２６％，報３８﹒０５元。
＊憧憬港府新紓困措施出台，國泰香格里拉午後受追捧＊
財政司司長陳茂波今日下午４時公布新一輪支援企業措施，有傳政府計劃資助港人買機票及
資助旅客入住酒店。國泰（００２９３）漲１﹒８２％，報１０﹒０８元；香格里拉
（０００６９）亦飆４﹒３８％，報７﹒８６元。而其他酒店股，遠東酒店（０００３７）揚
１﹒４７％，報０﹒２０７元；富豪國際（０００７８）升１﹒４％，報４﹒３５元；美麗華酒
店（０００７１）微升０﹒６６％，報１５﹒２元。
國家擬授權澳門對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄。另外，Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ
亦上調澳門１０月博彩收入預測。消息刺激濠賭股全日走高，金沙（０１９２８）漲２﹒６％，
報３７﹒５５元，創一個月新高；銀娛（０００２７）揚２﹒４７％，報５１﹒８５元；澳博
（００８８０）升１﹒０１％，報８﹒０３元；新濠（００２００）升１﹒３５％，報
２０﹒２５元；美高梅（０２２８２）升１﹒１５％，報１２﹒３２元。
受惠競爭對手立訊精密（深：００２４７５）首三季多賺七成四，市場憧憬瑞聲
（０２０１８）業績同樣造好，瑞聲急漲５﹒７５％，報４８﹒７元，為表現最佳藍籌；丘鈦
（０１４７８）微升０﹒４１％，報９﹒８４元；高偉電子（０１４１５）無升跌，報１﹒２７
元；舜宇（０２３８２）軟０﹒０９％，報１１５﹒７元；富智康（０２０３８）跌０﹒９６％
，報１﹒０３元。比亞迪電子（００２８５）走低１﹒９６％，報１１元。
市場憧憬小米（０１８１０）及美團（０３６９０）將獲納入港股通，新經濟股昨日抽升後
，今日現回吐，小米跌１﹒４５％，報８﹒８５元；美團挫６﹒４１％，報９０﹒５５元；眾安
在綫（０６０６０）跌４﹒８５％，報２４﹒５元；平安好醫生（０１８３３）跌５﹒０７％，
報５９元；美圖（０１３５７）亦跌２﹒３５％，報１﹒６６元。
Ｂ ＆ Ｄ ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ（０１７８０）急升４６％，報０﹒７３元，為升幅最大
個股。亞太金融投資（０８１９３）挫２９﹒４７％，報０﹒２０１元，為跌幅最大個股。
（ｆｚ）