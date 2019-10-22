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即市新聞

22/10/2019 16:11

港府擬推新紓困措施，恒指升６０點收報２６７８６，成交７５２億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普表示，與中國的貿易協議進展順利，加上美企
季績亮麗，隔晚（２１日）美股小幅反彈。今早恆指高開８８點，報２６８１４點，最高曾升至
１１８點，報２６８４４點。但受潤地（０１１０９）及中移動（００９４１）表現拖累，恆指
一度倒跌２７點，低見２６６９８點。其後，在手機設備股及汽車股帶動下止跌回穩，最終恆指
收報２６７８６點，升６０點或升０﹒２３％。主板成交７５１﹒８４億元，按日增近１８％。
國企指數報１０５２６，跌１６點或跌０﹒１６％。
　　Ａ股方面，上證綜指收報２９５４點，升１４點或０﹒５％。深成指收報９６４２點，升
８８點或０﹒９３％，兩市全日成交僅３５７０元人民幣。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）落實增持手遊開發商Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ，全日升
０﹒８６％，報３２７﹒６元；友邦（０１２９９）全日升０﹒０７％，報７５﹒２５元；本周
四（２４日）將公布季績的平保（０２３１８），收升０﹒２１％，報９４﹒４元；建行
（００９３９）揚０﹒４８％，報６﹒３元；匯控（００００５）漲０﹒４１％，報６１﹒４元
。港交所（００３８８）軟０﹒１６％，報２４２﹒２元。
　　另外，上日杭州公司遭警察調查的５１信用卡（０２０５１），公司否認非法盜取訊息，午
後復牌急飆１２﹒９９％，報２元。

＊潤地折讓配股內房挨沽，聯通中移動季績市場不收貨＊

　　潤地（０１１０９）折讓近７％配售２億股，各大行亦隨即出貨，全日挫７﹒８８％，報
３３﹒３元，為跌幅最大藍籌及國指股。其他內房方面，花旗料內房漲勢延至第四季及明年，但
仍抵消不了負面消息，內房全線向下。龍湖（００９６０）挫４﹒４１％，報３１﹒４５元；中
海外（００６８８）跌１﹒１３％，報２６﹒３元；融創（０１９１８）跌２﹒３６％，報
３５﹒１５元；萬科（０２２０２）跌１﹒５３％，報２８﹒９元；碧桂園（０２００７）走低
０﹒９３％，報１０﹒６６元。
　　中聯通（００７６２）今年首三季盈利按年上升１１﹒９％，但移動服務收入按年下降
６﹒１％，全日收挫３﹒８４％，報８﹒０２元；另外，中移動首三季純利按年跌１３﹒９％，
全日跌１﹒０６％，報６５﹒６５元；中電信（００７２８）全日跌１﹒３９％，報３﹒５５元

　　花旗預計資金有機會從房產轉向購車，上調吉利（００１７５）及長汽（０２３３３）評級
至「買入」，吉利全日飆４﹒６９％，報１４﹒２８元，創５個月高，為表現最佳國指股；長汽
則揚１﹒５１％，報５﹒３７元。其他汽車股亦順勢向上，東風（００４８９）升２﹒３７％，
報７﹒７６元；廣汽（０２２３８）升２﹒２１％，報８﹒３１元；華晨（０１１１４）升
３﹒５９％，報８﹒６５元；比亞迪（０１２１１）軟０﹒２６％，報３８﹒０５元。

＊憧憬港府新紓困措施出台，國泰香格里拉午後受追捧＊

　　財政司司長陳茂波今日下午４時公布新一輪支援企業措施，有傳政府計劃資助港人買機票及
資助旅客入住酒店。國泰（００２９３）漲１﹒８２％，報１０﹒０８元；香格里拉
（０００６９）亦飆４﹒３８％，報７﹒８６元。而其他酒店股，遠東酒店（０００３７）揚
１﹒４７％，報０﹒２０７元；富豪國際（０００７８）升１﹒４％，報４﹒３５元；美麗華酒
店（０００７１）微升０﹒６６％，報１５﹒２元。
　　國家擬授權澳門對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄。另外，Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ
亦上調澳門１０月博彩收入預測。消息刺激濠賭股全日走高，金沙（０１９２８）漲２﹒６％，
報３７﹒５５元，創一個月新高；銀娛（０００２７）揚２﹒４７％，報５１﹒８５元；澳博
（００８８０）升１﹒０１％，報８﹒０３元；新濠（００２００）升１﹒３５％，報
２０﹒２５元；美高梅（０２２８２）升１﹒１５％，報１２﹒３２元。
　　受惠競爭對手立訊精密（深：００２４７５）首三季多賺七成四，市場憧憬瑞聲
（０２０１８）業績同樣造好，瑞聲急漲５﹒７５％，報４８﹒７元，為表現最佳藍籌；丘鈦
（０１４７８）微升０﹒４１％，報９﹒８４元；高偉電子（０１４１５）無升跌，報１﹒２７
元；舜宇（０２３８２）軟０﹒０９％，報１１５﹒７元；富智康（０２０３８）跌０﹒９６％
，報１﹒０３元。比亞迪電子（００２８５）走低１﹒９６％，報１１元。
　　市場憧憬小米（０１８１０）及美團（０３６９０）將獲納入港股通，新經濟股昨日抽升後
，今日現回吐，小米跌１﹒４５％，報８﹒８５元；美團挫６﹒４１％，報９０﹒５５元；眾安
在綫（０６０６０）跌４﹒８５％，報２４﹒５元；平安好醫生（０１８３３）跌５﹒０７％，
報５９元；美圖（０１３５７）亦跌２﹒３５％，報１﹒６６元。
　　Ｂ　＆　Ｄ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ（０１７８０）急升４６％，報０﹒７３元，為升幅最大
個股。亞太金融投資（０８１９３）挫２９﹒４７％，報０﹒２０１元，為跌幅最大個股。
（ｆｚ）

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