港府擬推新紓困措施，恒指升６０點收報２６７８６，成交７５２億

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普表示，與中國的貿易協議進展順利，加上美企

季績亮麗，隔晚（２１日）美股小幅反彈。今早恆指高開８８點，報２６８１４點，最高曾升至

１１８點，報２６８４４點。但受潤地（０１１０９）及中移動（００９４１）表現拖累，恆指

一度倒跌２７點，低見２６６９８點。其後，在手機設備股及汽車股帶動下止跌回穩，最終恆指

收報２６７８６點，升６０點或升０﹒２３％。主板成交７５１﹒８４億元，按日增近１８％。

國企指數報１０５２６，跌１６點或跌０﹒１６％。

Ａ股方面，上證綜指收報２９５４點，升１４點或０﹒５％。深成指收報９６４２點，升

８８點或０﹒９３％，兩市全日成交僅３５７０元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）落實增持手遊開發商Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ，全日升

０﹒８６％，報３２７﹒６元；友邦（０１２９９）全日升０﹒０７％，報７５﹒２５元；本周

四（２４日）將公布季績的平保（０２３１８），收升０﹒２１％，報９４﹒４元；建行

（００９３９）揚０﹒４８％，報６﹒３元；匯控（００００５）漲０﹒４１％，報６１﹒４元

。港交所（００３８８）軟０﹒１６％，報２４２﹒２元。

另外，上日杭州公司遭警察調查的５１信用卡（０２０５１），公司否認非法盜取訊息，午

後復牌急飆１２﹒９９％，報２元。



＊潤地折讓配股內房挨沽，聯通中移動季績市場不收貨＊



潤地（０１１０９）折讓近７％配售２億股，各大行亦隨即出貨，全日挫７﹒８８％，報

３３﹒３元，為跌幅最大藍籌及國指股。其他內房方面，花旗料內房漲勢延至第四季及明年，但

仍抵消不了負面消息，內房全線向下。龍湖（００９６０）挫４﹒４１％，報３１﹒４５元；中

海外（００６８８）跌１﹒１３％，報２６﹒３元；融創（０１９１８）跌２﹒３６％，報

３５﹒１５元；萬科（０２２０２）跌１﹒５３％，報２８﹒９元；碧桂園（０２００７）走低

０﹒９３％，報１０﹒６６元。

中聯通（００７６２）今年首三季盈利按年上升１１﹒９％，但移動服務收入按年下降

６﹒１％，全日收挫３﹒８４％，報８﹒０２元；另外，中移動首三季純利按年跌１３﹒９％，

全日跌１﹒０６％，報６５﹒６５元；中電信（００７２８）全日跌１﹒３９％，報３﹒５５元

。

花旗預計資金有機會從房產轉向購車，上調吉利（００１７５）及長汽（０２３３３）評級

至「買入」，吉利全日飆４﹒６９％，報１４﹒２８元，創５個月高，為表現最佳國指股；長汽

則揚１﹒５１％，報５﹒３７元。其他汽車股亦順勢向上，東風（００４８９）升２﹒３７％，

報７﹒７６元；廣汽（０２２３８）升２﹒２１％，報８﹒３１元；華晨（０１１１４）升

３﹒５９％，報８﹒６５元；比亞迪（０１２１１）軟０﹒２６％，報３８﹒０５元。



＊憧憬港府新紓困措施出台，國泰香格里拉午後受追捧＊



財政司司長陳茂波今日下午４時公布新一輪支援企業措施，有傳政府計劃資助港人買機票及

資助旅客入住酒店。國泰（００２９３）漲１﹒８２％，報１０﹒０８元；香格里拉

（０００６９）亦飆４﹒３８％，報７﹒８６元。而其他酒店股，遠東酒店（０００３７）揚

１﹒４７％，報０﹒２０７元；富豪國際（０００７８）升１﹒４％，報４﹒３５元；美麗華酒

店（０００７１）微升０﹒６６％，報１５﹒２元。

國家擬授權澳門對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄。另外，Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ

亦上調澳門１０月博彩收入預測。消息刺激濠賭股全日走高，金沙（０１９２８）漲２﹒６％，

報３７﹒５５元，創一個月新高；銀娛（０００２７）揚２﹒４７％，報５１﹒８５元；澳博

（００８８０）升１﹒０１％，報８﹒０３元；新濠（００２００）升１﹒３５％，報

２０﹒２５元；美高梅（０２２８２）升１﹒１５％，報１２﹒３２元。

受惠競爭對手立訊精密（深：００２４７５）首三季多賺七成四，市場憧憬瑞聲

（０２０１８）業績同樣造好，瑞聲急漲５﹒７５％，報４８﹒７元，為表現最佳藍籌；丘鈦

（０１４７８）微升０﹒４１％，報９﹒８４元；高偉電子（０１４１５）無升跌，報１﹒２７

元；舜宇（０２３８２）軟０﹒０９％，報１１５﹒７元；富智康（０２０３８）跌０﹒９６％

，報１﹒０３元。比亞迪電子（００２８５）走低１﹒９６％，報１１元。

市場憧憬小米（０１８１０）及美團（０３６９０）將獲納入港股通，新經濟股昨日抽升後

，今日現回吐，小米跌１﹒４５％，報８﹒８５元；美團挫６﹒４１％，報９０﹒５５元；眾安

在綫（０６０６０）跌４﹒８５％，報２４﹒５元；平安好醫生（０１８３３）跌５﹒０７％，

報５９元；美圖（０１３５７）亦跌２﹒３５％，報１﹒６６元。

Ｂ ＆ Ｄ ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ（０１７８０）急升４６％，報０﹒７３元，為升幅最大

個股。亞太金融投資（０８１９３）挫２９﹒４７％，報０﹒２０１元，為跌幅最大個股。

（ｆｚ）

