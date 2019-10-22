《股金豐采－涂國彬》貴金屬缺方向，待美聯儲議息決定　

《股金豐采》進入１０月後，中美貿易談判和「脫歐」協定都有正面的進展，ＶＩＸ也已經

連續六日運行在１５水平下方，風險偏好回升，但金價下行空間有限。



＊金價仍在上行趨勢中＊



相對於地緣政治風險，金價對於貨幣政策的變化更為敏感。金價之所以能從今年６月開始走

高，大部分就是出於對減息的憧憬。但隨後缺乏進一步利好，加上調整的需求就回吐漲幅。１０

月開始，金價主要圍繞千五水平震盪，從１０月第三周起保持在１５００美元下方窄幅震盪。

後市焦點將轉向美聯儲議息會議，目前本月再次減息的概率仍保持在八成以上。如此一來，

金價料仍保持升勢，即便調整，料能守住１４５０美元，１４００美元承接更是有力。白銀跟隨

黃金缺乏明確的方向，後市或暫時繼續在１７至１８美元區間，調整後仍有望走高。

鉑金從９月高位回落後，１０月重心跌回９００美元下方。經過兩周的調整，１０月的第三

周鉑金仍未結束震盪，保持在１００和５０日線之間運行，最終周跌０﹒４９％至８９５﹒９美

元。目前鉑金仍缺乏方向，下方又有承接，後市進一步上行的概率更大。



＊鈀金仍有新高可期＊



鈀金雖然在８月初大跌，但很快在千四水平找到支持，隨後升穿１００和５０日線的支持，

到了１０月下旬更是躍上１７００美元，再創歷史新高。不過在上周後半段，上行動能有所減弱

，鈀金選擇窄幅震盪，不過仍是連續上漲第二周，升幅達２﹒８４％。回顧鈀金的走勢，經歷過

調整，但還是能重拾動能，料近期仍能維持上行趨勢，並再創歷史高位。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

