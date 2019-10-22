《鍾之日記》潤地抽水，震散內房

《鍾之日記》１０月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統特朗普表示，與中國的貿易協議進展順利，白宮國家經濟委員會主任庫德洛亦指，

對正在進行的中美經貿磋商持樂觀態度，如果雙方磋商繼續有進展，美方可能取消原定於１２月

對中國商品加徵關稅的計劃。隔晚（２１日）美股小幅反彈。今早恆指高開８８點，最高曾升至

１１８點，但受潤地（０１１０９）折讓配股連累一眾內房下跌，恆指一度倒跌，其後，在手機

設備股及汽車股帶動下止跌回穩，最終恆指收報２６７８６點，升６０點或升０﹒２３％。主板

成交７５１﹒８４億元，按日增近１８％。

騰訊（００７００）落實增持手遊開發商Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ，全日升０﹒８６％。



＊人行放水，Ａ場兩連升＊



人行保持ＬＰＲ報價不變後，今日進行２５００億元人民幣７天期逆回購操作，連續三日累

淨投放３３００億元人民幣。滬深股市今早窄幅高開，但在權重金融股回吐影響下，滬綜指盤中

倒跌，惟尾盤市況突然轉好，「雙十一」網購狂歡節即將打響，日常消費類股份升勢強勁，滬指

最終倒升０﹒５％，報２９５４﹒３８點。深市表現更佳，深成指漲０﹒９３％，創業板指更升

１﹒３６％。兩市全日成交３５７０億人幣，比上日減少３﹒５％。

明晟公司（ＭＳＣＩ）去年納入Ａ股的決定，遭美國參議員魯比奧指責令美國資金投資到侵

犯人權和威脅國家安全有關的中國公司。ＭＳＣＩ執行長反擊，稱有關決定不是基於「對公司內

在價值或基本做法的主觀判斷」，而是基於公司規模、流動性等標準化屬性。



＊潤地「抽水」股價插，內房同業齊受壓＊



華潤置地公布與配售代理高盛協議，以先舊後新方式，每股３３﹒６５元，向不少於六名獨

立承配人配售２億股。配售價較前收市價３６﹒１５元折讓約６﹒９％。集資所得款項淨額

６７﹒２億元，當中６０﹒５億元用作購置及開發與該集團項目有關的土地，以及約６﹒７億元

用作該集團一般營運資金用途。

折讓配股的華潤置地今日捱沽，收瀉７﹒９％，報３３﹒３元，為跌幅最大的藍籌。

財經分析員李偉傑認為，潤地折讓配股有不少於六名獨立承配人，股份亦不是太分散，加上

今日股價在跌至配股價３３﹒６５元水平算是有支持，加上其始終為內房龍頭股，故消息亦不太

負面。

不過，交銀國際則認為，潤地配股後，市場擔憂其他公司會效仿。龍湖（００９６０），富

力地產（０２７７７），龍光地產（０３３８０），佳兆業集團（０１６３８）四家內房股因槓

桿率較高，有可能會發行股份融資。

花旗就內房行業發表研究報告，預計其銷售和利率前景積極，內房股份的漲勢或將延續到今

年第四季度及２０２０年。報告指出，內房盈利有韌性、較高的股息率和估值都為股價提供支撐

，而質量較好的地產商貸款融資順利，融資成本穩定。

雖然內房前景明朗，但市場憂慮「抽水潮」會漫延至其他同業，龍湖集團挫４﹒４％，綠城

中國（０３９００）及融創中國（０１９１８）雙雙跌２﹒４％，旭輝（００８８４）跌

１﹒９％，奧園（０３８８３）軟１﹒８％，萬科（０２２０２）、龍光地產齊跌１﹒５％。



＊涉暴力收數受查，５１信用卡或被殺雞儆猴＊



５１信用卡（０２０５１）昨日遭遇晴天霹靂，其位於杭州的總部突然被百多名當地警察突

擊衝進，當日觸發於香港上市的股票崩盤，價急挫３４﹒３％後停牌，報１﹒７８元，盤中低見

１﹒５８元，創歷史新低。

杭州警方昨晚發出通報，指今年９月以來，警方發現５１信用卡涉及大量各地異常投訴信息

，警方發現５１信用卡委托外判收數公司冒充國家機關，採取恐嚇、滋擾等軟暴力手段催收債務

，涉嫌尋釁滋事等犯罪，警方指案件還在進一步偵辦中。５１信用卡在港交所發公告，透露集團

部分員工正協助警方調查，包括公司主席兼行政總裁孫海濤，以及財務總監趙軻，惟孫、趙未被

相關政府部門扣留，需兩人協助之調查已暫時完結。

消息令投資人既安心又擔心，由於５１信用卡的主要收入來源是經營Ｐ２Ｐ平台「５１人品

」，但公司受調查的原因不包括「非法吸收公眾存款」，可見「５１人品」未有爆雷跡象，這是

讓人安心的一點；不過，外界留意到今次是公安機關首次就暴力收數問題調查網貸公司，再聯想

到國家最近持續壓抑槓桿，今次受查事件可能是國家收緊網貸業務的另一次行動，投資人擔心相

關業務將遇新一輪規管。

孫海濤今日清晨在微博發表公開信，指出現暴力收數問題是因為公司管理上的不完善，尤其

是對合作公司的培訓和監督不夠，導致在對借款人聯絡溝通過程中出現了一些過激的行為，給個

別借款人造成了傷害，他說公司為此表示非常抱歉，孫強調，公司日後會杜絕一切不規範的第三

方合作。

孫海濤又表示，旗下「５１信用卡管家」及Ｐ２Ｐ產品「５１人品」等核心業務均運轉正常

，其中投資業務到期提現正常，且有足夠的現金和資產保障投資人權益。５１信用卡午間復牌，

全日漲１３％，報２元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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