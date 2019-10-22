《經濟通通訊社２２日專訊》５１信用卡（０２０５１）昨日（２１日）被百多名警察突擊
衝進位於杭州的總部，消息觸發於香港上市的股價崩盤，急挫３４﹒３％後停牌。５１信用卡第
二大股東新湖中寶（滬：６００２０８）發公告稱，公司對５１信用卡累計投資２億美元，佔其
總股本的２１﹒８３％，但未向５１信用卡派出董監高，未參與經營管理，也無任何業務和資金
往來。
由於５１信用卡市值大幅縮水，相信新湖中寶將錄得慘重的投資虧損。公司股價昨日跌２％
後，現價再跌２﹒４％，報２﹒８４元人民幣。（ｅｙ）
22/10/2019 09:42
【連環爆雷】新湖中寶投資５１信用卡料巨蝕，現價再插逾２％
《經濟通通訊社２２日專訊》５１信用卡（０２０５１）昨日（２１日）被百多名警察突擊
衝進位於杭州的總部，消息觸發於香港上市的股價崩盤，急挫３４﹒３％後停牌。５１信用卡第
二大股東新湖中寶（滬：６００２０８）發公告稱，公司對５１信用卡累計投資２億美元，佔其
總股本的２１﹒８３％，但未向５１信用卡派出董監高，未參與經營管理，也無任何業務和資金
往來。
由於５１信用卡市值大幅縮水，相信新湖中寶將錄得慘重的投資虧損。公司股價昨日跌２％
後，現價再跌２﹒４％，報２﹒８４元人民幣。（ｅｙ）
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